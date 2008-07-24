На учениях Си Бриз коммунисты дрались с морпехами и "захватили" три БТРа

Участники акции протеста против проведения учений "Си Бриз-2008" сегодня в районе крымского озера Донузлав на некоторое время "захватили" три бронетранспортера.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Крымской организации Компартии, рано утром коммунисты встретили корабль «Константин Ольшанский» скандированием «Долой натовцев из Крыма!», «НАТО, Ющенко – чемодан – корабль – Америка!» и др.

Позже в ходе антинатовской акции активисты КПУ окружили и на время «захватили» три БТРа.

По данным КПУ, сегодня также произошла стычка между коммунистами и морской пехотой. «Десантники ВМС Украины открыли стрельбу в воздух и бросали взрывпакеты в людей. Один из молодых коммунистов вследствие этого получил ожог ноги. Народному депутату Украины Леониду ГРАЧУ сломали палец руки», – говорится в сообщении крымских коммунистов.

«Сегодняшняя жалкая высадка десанта на западном берегу Крыма не удалась, потому что мы их встретили там как в Сталинградском «котле» - ... недоброжелательным настроением, требованием покинуть эту территорию», - сказал Л.ГРАЧ.

В то же время начальник объединенного пресс-центра международных учений «Си Бриз-2008», капитан первого ранга Николай НЕДОГИБЧЕНКО в комментарии УНИАН подтвердил, что инцидент с БТР резервного взвода действительно имел место.

«Коммунисты окружили его (БТР - УНИАН), начали стучать по нему, бутылками с водой закидали, флаги свои поставили», - сказал Н.НЕДОГИБЧЕНКО.

По его словам, была дана команда военным и БТР передислоцировали "в другую точку".

Н.НЕДОГИБЧЕНКО также сказал, что пока не имеет информации о стрельбе, о которой заявляют в КПУ.

Он также опроверг слова Л.ГРАЧА о том, что коммунисты сорвали высадку десанта в ходе учений. «Высадка прошла своевременно, проведение миротворческой операции осуществлялось согласно плану», - отметил начальник объединенного пресс-центра международных учений «Си Бриз-2008».