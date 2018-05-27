Как решить донам ”проблему Тимошенко”?

Можно смело утверждать, что в политическом смысле донецкие уже решили „проблему Ющенко”. В чем сам Виктор Андреевич им прилежно помогал, на протяжении полутора лет щедро расходуя запас прочности, достигнутый на президентских выборах 2004 года. Восьмипроцентный рейтинг, коллаборационизм с „донами” и крах „Нашей Украины” как реальной политической силы знаменуют превращение Ющенко в явление типа „Президент в правительстве Виктора Януковича”.

Зато теперь перед „донами” встает „проблема Тимошенко”. Ведь в целом протестный по отношению к Януковичу и „донам” электорат Запада и Центра Украины никуда не делся. Именно у Тимошенко есть сейчас все шансы подобрать разочарованных бывших избирателей „Нашей Украины” и стать харизматичным консолидатором для всех „помаранчевих”, подмяв в дополнение еще и мелкие национал-демократические и национал-радикальные партии.

Запад между тем все более явно дает понять, что делает ставку именно на Юлию Владимировну как на „проводника демократических ценностей” в Украине.

Поэтому донецким, явно рассчитывающим надолго взять под контроль Украину, жизненно необходимо решить „проблему Тимошенко”. Ведь именно ЮВТ и ее команда способны в скором будущем побороться с ними за власть.

Есть основания считать, что разрабатываются две взаимосвязанных линии „решения проблемы” (вульгарный отстрел даже у „донов” вышел из моды. Ну как же: цивилизация, Универсал „европейские понятия” и т.п.).

Первая линия – имиджевая. Уроки из неудач пиарщиков Кучмы-Медведчука (выборы-2002 и 2004) и „Нашей Украины” (выборы-2006) вроде бы сделаны. Попытки разработать линии „воровка”, „подельница Лазаренко” провалились. Наступило пресыщение общественного сознания, да и темы устарели и нивелировались. Кроме того, не сработала лобовая атака в направлении „Юля – неудачный и деструктивный премьер”. Электорат ЮВТ только возмущался: „вот ведь клевещут на нашу умницу-красавицу”.

Есть информация о том, что основным направлением информационной работы по Тимошенко избрано направление ее десакрализации. То есть лишение ореола святости и исключительности. Юля должен быть приземлена до уровня обычной личности с бытовыми занятиями, интересами и недостатками. Будущая бабушка с непутевой дочкой и зятем-пропойцем, бытовым хулиганом. В канун критических в жизни каждой женщины лет замучила собственную охрану, у которой уже сил нет выполнять ее сексуальные прихоти. Даже верный Турчинов избегает единоличного посещения кабинета ненасытной шефини. От того же таки Турчинова набралась религиозной дури и мистики и зазомбирована не хуже аделаджиных „кукол”. Первой ласточкой реализации этой линии стали публикации о том, что Тимошенко - кокаинистка со стажем. А Тарас Черновил якобы собственными глазами видел, как ЮВТ нюхала какой-то белый порошок...

По мнению разработчиков этой линии, такая информация намного сильнее будет действовать на электорат, чем все рациональные аргументы и цифры о „кражах” и „развале экономики”.

Вторая линия решения „проблемы Тимошенко” заключается в лишении Юлии Владимировны политической цели, а следовательно – и мотивированности в борьбе. Как не раз отмечалось (в последний раз – в интервью бывшего советника Тимошенко политолога Виктора Небоженко), сила ЮВТ заключается в чрезвычайной заряжености на власть, жажде к власти. Ими она вдохновляет и всю свою команду. Властная перспектива для Тимошенко реально открывается на президентских выборах 2009 года. Юля имеет большие шансы на победу.

Именно поэтому Партия регионов будет добиваться взятия под контроль Верховной Рады, достижения конституционного большинства, чтобы потом иметь альтернативный выбор изменения нынешнего законодательства. Или изменить Конституцию в сторону избрания Президента парламентом, или вообще отменить президентство в Украине. Первый вариант выглядит для „донов” выгоднее, оставляя пространство для политического маневра. Например, можно будет во второй раз избрать на эту девальвированную должность того же Ющенко, если он полностью примет донецкие правила игры.

Обе линии выглядят крайне опасными для Тимошенко и грозят в случае их успешной реализации снизить ей рейтинг, разрушить имидж, команду и оттеснить на маргинес украинской политики.

С другой стороны, Тимошенко и ее команда доказали свое умение выбираться из тяжелых ситуаций. Без сомнения, штаб ЮВТ готовит какие-то контрмеры...

Николай Писарчук