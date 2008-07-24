Ющенко надеется, что объединению церквей поможет приезд патриархов

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обещает приложить все усилия для налаживания открытого и искреннего диалога между православными конфессиями в Украине.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, об этом глава государства сказал сегодня на конференции «Региональный диалог между православными церквами и фракцией «Европейская народная партия (христианские демократы) - Европейские демократы».

Комментируя ситуацию, сложившуюся во взаимоотношениях православных конфессий в Украине, В.ЮЩЕНКО отметил: «Уверен, что многих из вас, как и всех украинцев, беспокоит факт разделения среди православных в Украине. Знаю: единства хотят верующие, единства хочет Украинский народ, единства требует сама логика нашего исторического развития». В этом контексте глава государства выразил надежду, что объединительным процессам даст импульс празднование 1020-летия Крещения Киевской Руси. Он также надеется, что процесс объединения будет пройден с мудростью, толерантностью, взаимным уважением и пониманием. «Мы пройдем его достойно, как и надлежит истинным христианам. Верность высоким ценностям православия должна быть выше личных амбиций, человеческих слабостей и земных выгод», - убежден Президент.