Глава МИД Литвы: к лету украинцы должны получить безвизовый режим с Евросоюзом

Об этом он сказал в интервью для Радио Свобода.

В частности, в ближайшее время ожидается, что Европейская комиссия передаст в Европейский парламент пакет законодательных актов относительно отмены виз для граждан Украины для краткосрочных поездок в страны «шенгена».

По мнению Линкявичюса, заявления о многочисленных препятствиях на пути к отмене виз для Украины являются на самом деле абстрактными.

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«Когда мы говорим об их «домашней работе», конкретные задачи, которые украинцы должны были выполнить, – они сделаны и имплементированы. Так какие причины для помех? Как по мне, нет ни моральных, ни законных оснований для остановки или осложнения этого и без того сложного процесса», – сказал литовский дипломат.

То же, по его словам, касается и Грузии. «Грузии и Украине было нелегко выполнить все те требования, которые для этого нужны. Они это сделали. Теперь мы должны имплементировать то, что сами решили. Многие представители ЕС отметили это, поэтому, надеюсь, данный процесс пройдет слаженно. Мы ни моральных, ни законных оснований возводить дополнительных помех внутри этого пути или придумывать какие-то новые правила. Это бесконечный процесс, никто не идеален, но эти государства совершили то, чего от них требовали. Теперь свою часть работы должны сделать мы, и, надеюсь, к лету они должны получить безвизовый режим», – заявил Линас Линкявичюс.

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Как сообщал УНИАН, 17 марта президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер отметил, что Еврокомиссия в апреле готова внести предложение относительно визовой либерализации с Украиной.

23 марта глава Представительства Европейского Союза в Украине Ян Томбинский сообщил, что Европейский совет и Европейский парламент в первом полугодии этого года будут рассматривать прогресс Украины по выполнению необходимых требований для введения безвизового режима между Украиной и Евросоюзом.