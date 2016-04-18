Украина не ожидает перезагрузки отношений с РФ в любом виде - Климкин
16:15, 18 апреля 2016Политика
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Украина не ожидает перезагрузки отношений с РФ в любом виде.
Украина не рассчитывает на перезагрузку отношений с РФ / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин на встрече с представителями Европейской бизнес-ассоциации и Американской торговой палаты.
“Конечно, нам удастся в будущем преодолеть вооруженный конфликт на Донбассе, но давайте будем откровенными: мы не ждем перезагрузки в любом виде украинско-российских отношений. И это означает, что российская агрессия будет не только военной, она будет продолжаться в других измерениях, в том числе в экономическом измерении”, - сказал Климкин.
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