Украина не ожидает перезагрузки отношений с РФ в любом виде - Климкин

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин на встрече с представителями Европейской бизнес-ассоциации и Американской торговой палаты.

“Конечно, нам удастся в будущем преодолеть вооруженный конфликт на Донбассе, но давайте будем откровенными: мы не ждем перезагрузки в любом виде украинско-российских отношений. И это означает, что российская агрессия будет не только военной, она будет продолжаться в других измерениях, в том числе в экономическом измерении”, - сказал Климкин.

Читайте такжеУкраина может победить в войне в более широком смысле, чем милитарном - Парубий