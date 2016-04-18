Ляшко обжалует в ВАСУ избрание Гройсмана премьером

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал лидер фракции Радикальной партии Олег Ляшкона заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

Он отметил: "Фракция Радикальной партии обратилась с административным иском, который зарегистрирован в прошлую пятницу в Высшем административном суде Украины с требованием признать незаконными решения парламента и отменить решения об избрании Гройсмана премьер-министром и членов правительства".

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Он отметил, что были нарушены Конституция и законодательство Украины, поскольку парламент голосовал не за представление, внесенное президентом Украины Петром Порошенко, а за постановление, инициированное лидерами фракций БПП и «Народного фронта» Юрием Луценко и Максимом Бурбаком.

Ляшко также обратился к председателю Верховной Рады Украины Андрею Парубию с требованием продемонстрировать подписи депутатов под новосозданной коалицией. При этом он утверждает, что таких подписей нет.