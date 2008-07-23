На Банковой говорят, что Жвания "помог Ющенко подужинать ядом"

Заместитель главы Секретариата Президента Украины Игорь ПУКШИН расценивает отказ народного депутата Давида ЖВАНИИ давать показания в Генеральной прокуратуре по делу отравления Виктора ЮЩЕНКО как дерзкий демарш, который нарушает криминально-процессуальное законодательство.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, И.ПУКШИН назвал неуважительными и поэтому неприемлемыми причины, по которым допрашиваемый отказался отвечать на вопрос следователя. Только следователь как процессуально самостоятельное лицо может определять, какие вопросы ставить на допросах свидетеля по уголовному делу, заявил он.

«Д.ЖВАНИЯ устроил в стенах Генпрокуратуры представление одного актера, вместо того, чтобы доказать свое желание помочь следствию в установлении истины по наиболее резонансному делу. Он воспользовался статусом народного депутата как лицензией на пренебрежение законом, хотя год назад на каждом шагу кричал, что закон - один для всех», - сказал И.ПУКШИН.

По его мнению, такое поведение одного из фигурантов дела об отравлении кандидата на пост Президента свидетельствует о его опасении раскрытия новых фактов и обстоятельств. Возможно, предположил И.ПУКШИН, Д.ЖВАНИЯ преднамеренно избегает неудобных для себя вопросов, которые разрушат его последние скандальные заявления.

«Напомню, что он - один из самых настойчивых организаторов того ужина у Владимира САЦЮКА, после которого В.ЮЩЕНКО внезапно занемог. Следовательно, Д.ЖВАНИЯ прямо или косвенно «помог» кандидату в Президенты подужинать ядом», - отметил И.ПУКШИН.

В связи с сегодняшними событиями в Генпрокуратуре заместитель главы Секретариата Президента указал, что линию поведения Д.ЖВАНИИ поддерживает премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО. По его словам, «поскольку она всегда - и в прошлом, и в настоящее время - не скрывает своих президентских амбиций, то ей очень выгодно бросить тень на В.ЮЩЕНКО, в частности, из-за провоцирования новых витков скандала вокруг этого дела», говорится в сообщении. «Создание искусственных поводов, эскалация конфликта, эпатаж, передергивание фактов и откровенная ложь - это признаки фирменного стиля Виктора МЕДВЕДЧУКА, который в настоящее время является главным консультантом лидера БЮТ. Этот автор лицемерных кампаний по дискредитации В.ЮЩЕНКО в 2004 году вновь оказался полезным в своем грязном деле», - заявил И.ПУКШИН.

Он отметил, что срыв допроса Д.ЖВАНИИ вовсе не означает, что он перестал быть интересен следствию и вызовов в Генпрокуратуру больше не будет.

Заместитель главы Секретариата Президента убежден, что следственная группа по делу отравления В.ЮЩЕНКО найдет адекватные, законные способы допросить ключевого свидетеля.

«Общество требует правды о событиях осени 2004 года. Отказу Д.ЖВАНИИ давать показания, наверное, будет дана надлежащая правовая оценка, которая ляжет в материалы дела. Пока же ясно одно: его неискренность окончательно подорвала доверие к нему», - сказал И.ПУКШИН.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 23 июля, Генеральная прокуратура заявила о провокационном противодействии Д.ЖВАНИИ расследованию дела о посягательстве на жизнь В.ЮЩЕНКО.

«Генеральной прокуратурой Украины проводится досудебное следствие по уголовному делу, возбужденному по факту посягательства на жизнь государственного деятеля Виктора ЮЩЕНКО. – говорится в заявлении. – Сегодня, 23 июля 2008 года, на 10 часов для допроса по данному уголовному делу в качестве свидетеля был вызван народный депутата Д.ЖВАНИЯ. При этом в соответствии со ст. 85-2 УПК Украины допрос планировалось провести с применением видеозаписи».

В Генпрокуратуре сообщили, что Д.ЖВАНИЯ прибыл в Главное следственное управление Генеральной прокуратуры в 10.15 и сразу же в начале следственного действия, когда ему был поставлен вопрос об анкетных данных, в соответствии с требованиями ч.1 ст.85 и ч.4 ст.167 УПК Украины, он без причины, желая использовать любой искусственный повод для избежания допроса, злоупотребляя статусом народного депутата Украины, самовольно покинул помещение кабинета следователя. На неоднократные замечания следователя о незаконности и недопустимости таких действий Д.ЖВАНИЯ не отреагировал, и, пренебрегая требованиями Конституции, Уголовно-процессуального кодекса и Закона Украины «О статусе народного депутата Украины», от дальнейшего участия в следственном действии уклонился.

В Генпрокуратуре также заметили, что Д.ЖВАНИЯ позволяет себе многочисленные, безосновательные заявления в средствах массовой информации об отсутствии факта отравления, однако систематически уклоняется от предоставления по этому поводу показаний и аргументации своей позиции при проведении следственных действий.