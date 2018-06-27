АнтиНАТО: об "умнице Наталье", "дурных бабушках" и халявном отдыхе на море

Пока проходят традиционные международные военные учения “Си-Бриз”, украинские левые тоже уже по традиции проводят свои акции протеста. УНИАН посетил палаточный городок левых сил, расположенный возле поселка Черноморское под Одессой.

Выхожу на остановке в Черноморском, но палаток нигде не видно. Навстречу идут парень с девушкой в футболках ПСПУ и едят мороженое. Подхожу к ребятам. Они говорят, что до лагеря одна остановка, но идти долго, лучше подождать транспорт.

Пока ждем автобус, завязывается разговор. Игорь родом из Чернигова, работает в Киеве на стройке. В палаточном городке живет с 9 июля. Сначала заученными фразами рассказывает, что приехал сюда “за идею”, денег тут никто не платит. А со временем “раскалывается”:

- Ну, пришел на митинг, флагом помахал, покричал “Ура!”. Не понятно, правда, за кого, - смеется Игорь. - Какая же это работа? Мы тут отдыхающие.

Подходит автобус.

- Два пятьдесят за одну остановку надо платить, - с сожалением говорит мне парень и снова со вздохом повторяет – Два пятьдесят!

Но все же передает деньги за себя и за девушку.

Видно, левым тут и правда не платят. Хотя с другой стороны – море, отдых, да к тому же и кормят три раза в день и все бесплатно – отчего же не пожить.

Водитель останавливает прямо под палаточным городком. Деревянный шлагбаум. Палатка с охраной. Все под запись: кто когда ушел, когда пришел. Меня тоже вносят в “реестр” и с улыбкой пропускают. Всюду красуются портреты Витренко и антинатовские лозунги. Благодаря своей деятельности, левые понемногу учат английский, все те же призывы и протесты, но уже “in English”: “Ukraine against NATO”, “NATO STOP”, “NATO OFF” и т.д.

- А у вас тут и коммунисты рядом? – увидев неподалеку красную символику КПУ, спрашиваю у Игоря.

- У нас самый многочисленный лагерь и самый дисциплинированный, - гордо заявляет Игорь, проигнорировав вопрос о коммунистах.

Раздается громкий смех. Оборачиваюсь – три девушки в купальниках, оживленно общаясь, покидают палаточный городок и идут на море. Оно тут неподалеку - меньше километра. Купайся, загорай, отдыхай.

Сразу у входа в лагерь гостей встречает полевая кухня. Рядом стоит новенький холодильник.

- Это нам девушка привезла, бизнесменша, примерно вашего возраста, - рассказывает депутат ПСПУ Петр Ксензицкий, как он сам признался “комендант палаточного городка по неволе”.

Протестующих кормит профессиональный майор запаса Владимир Иванович.

- Наш лагерь в этом году питается как никогда, - рассказывает шеф-повар. - По сравнению даже с прошлым годом – это небо и земля. Сегодня на ужин каша рисовая, тушенка и салат из помидоров и огурцов. Утром мед к чаю давали, это нам одна бабушка привезла, 83 года.

Про местную жительницу соседнего села Фонтанки Анну Михайловну Ревенко здесь говорят не переставая. Это своего рода антинатовская баба Параска. Мало того, что она постоянно подкармливает жителей лагеря картошечкой с огорода, квашеными огурчиками, крыжовником, теперь вот мед привезла, так она еще и 1100 грн. своих сбережений отдала на нужды лагеря. Вот за счет таких вот бабушек и процветают левые.

В лагерь заходит женщина и вынимает из сумок бутылки с молоком.

- Это Вера Ивановна Ершова, тоже жительница села Фонтанки и тоже нам помогает, - рассказывает Петр Иванович.

- У меня большое хозяйство, 30 голов скота, некогда, конечно, с флагами ходить. А если бы не хозяйство, я была бы правой рукой Витренко, - гордо заявляет Вера Ивановна.

Все жители палаточного городка, узнав, что приехала пресса, тут же начинают изливать свои мысли о натовских ужасах, о агрессивном военном блоке, о судьбе украинских солдат, которые станут “пушечным мясом”, о оранжевой чуме и умнице Наталье – тут так все величают Витренко. Потом наперебой рассказывают, как их палаточный городок хотели демонтировать, применили силу.

- Нашу партию называют “дурные бабушки”. Вот эти “дурные бабушки” и бросились на амбразуру – кидались на машины, которые хотели смести наше имущество. Только поэтому мы и отстояли лагерь, - гордо рассказывает комендант.

А демонтировать палаточный городок пытались на вполне законных основаниях. 3 июля Одесский окружной административный суд запретил проведение публичных акций в поддержку или против международных военных учений “Си-Бриз”.

Витренковцы заявляют, что будут стоять, пока не уедут натовские войска. А пикеты свои устраивают там, где планируются скопления американцев. Утверждают, что действуют мирно, в пределах Конституции.

- Если они зайдут на пределы, установленные Верховной Радой, мы будем жестче их блокировать, - угрожают они.

А вот со своими соседями, тоже левыми, отношения не сложились.

- К коммунистам в гости ходите? – спрашиваю у коменданта.

- Хотелось бы, чтобы вы их там нашли. Я считаю, что это муляжи, - заявил Петр Иванович.

Пикетчики долго уговаривали меня отведать свежего борща. Как ни отказывалась, но все же чаем с медом угостили. Впереди путь в соседний левый лагерь – представителей партии “Русь”.

- Мы действуем с ПСПУ за одно, цели одинаковые, но амбиции руководства ПСПУ не дают нам взаимодействовать, дружить, - рассказывает комендант лагеря партии “Русь” Виктор Глущенко. - Они окружили себя сектантской броней, к ним в лагерь нельзя зайти побеседовать, они никуда не выходят.

А вот с соседями-коммунистами представители “Руси” дружат, только они немногочисленны. Палаточный городок коммунистов оказался не более чем отлично обстроенной потемкинской деревней.

А единственный охранник спал прямо на траве.

Анна Ященко

Киев-Одесса-Киев