Украина может победить в войне в более широком смысле, чем милитарном - Парубий

Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады.

Как отмечается в сообщении, в ходе встречи обсуждались перспективы сотрудничества Верховной Рады Украины с военно-политическим союзом НАТО и вопросы подготовки заседания Комиссии Украина-НАТО на высшем уровне, которое должно состояться в Варшаве (8-9 июля 2016 года).

Парубий сообщил Вершбоу об особенностях современного политического процесса в Украине, в частности о завершении формирования коалиции и правительства. Он отметил, что Парламент продолжает работать в штатном режиме с целью принятия решений и законопроектов, необходимых в контексте проведения реформ.

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Руководитель парламента поблагодарил представителей Альянса за политическую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и подчеркнул важность продолжения международно-правового давления на Россию с целью выполнения ею обязательств, взятых на себя в рамках Минских договоренностей.

Парубий подчеркнул, что глубокое реформирование оборонной сферы в соответствии с евроатлантическими стандартами отнесено к ключевым приоритетам внешней и внутренней политики и выразил благодарность за практическую помощь, которую Альянс предоставляет Украине в процессе реформирования сектора безопасности и обороны, оборонно-промышленного комплекса и Вооруженных Сил Украины.

В свою очередь, заместитель Генерального Секретаря НАТО подчеркнул, что международный Альянс помогает Украине и выражает солидарность на фоне российской агрессии. «То, что Россия осуществила, это возвращение к тем временам, где мир был разделен на сферы влияния, - сказал Вершбоу. - В наших интересах, чтобы Украина была суверенным и независимым государством». Он положительно оценил тот факт, что Украина уже стала на путь реформ и усиливает парламентский контроль за их осуществлением.

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Вершбоу предложил помощь в обучении сотрудников аппарата, народных депутатов средствам парламентского контроля. По его словам, Офис связи НАТО дал положительный ответ на участие в совещательном совете по этим вопросам. «Сейчас это очень важно - получить поддержку для осуществления парламентского контроля, который является залогом осуществления реформ», - сказал он. В то же время, заместитель Генерального Секретаря отметил, что украинская армия получила опыт, который не имеют другие армии мира, что учились на классической школе.

Поэтому, по его словам, НАТО изучает опыт участия украинской армии в гибридной войне. «Вооруженные силы Украины получили бесценные знания, которые мы можем изучать, брать уроки даже на фоне того, что вы приобретаете наши стандарты, - сказал Вершбоу. - Украина предоставляет безопасность странам мира, а не только получает ее, и в определенных вопросах больше делает, полагаясь на свой собственный опыт». Он также считает, что успех Украины приведет к позитивным изменениям в России.

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Председатель Верховной Рады подчеркнул, что «сильная украинская армия выгодна свободному миру». «Мы не должны думать, что только нас должны защищать, но и мы можем защищать других, потому что имеем мощную и действенную армию, - сказал он и добавил. - Мы показали историю успеха и дали важный ответ, что сможем победить в войне в более широком смысле, чем милитарном».