На решение Луценко повлияли песня Вакарчука и фильм Прошкина

Министр внутренних дел Юрий Луценко, объясняя свое решение остаться в правительстве, которое возглавляет Виктор Янукович, рассказал об отказе Президента принять его самоотвод по идеологическим соображениям. Еще среди причин (обусловив, что они были менее значительными) министр назвал песню Вакарчука "Я не здамся без бою" и фильм Александра Прошкина " Холодное лето 53-го". "Село без участкового - это не дело", - сказал Юрий Луценко.