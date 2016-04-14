Парубий поручит выяснить, сколько депутатов в коалиции, потому что сам не уверен

Об этом он сказал на брифинге, отвечая на вопрос УНИАН, сколько народных депутатов на сегодня коалиция насчитывает.

“Если я не ошибаюсь, 234. Но я должен дать отдельное поручение и выяснить”, - ответил Парубий.

В то же время он утверждает, что, по информации юридического отдела, в коалиции "ни разу не было людей меньше, чем 226".

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По словам новоизбранного председателя парламента, вопрос был не в том, сколько людей в коалиции, потому что их всегда было больше, чем 226, а вопрос был в том, чтобы во фракциях, входящих в коалицию, было 226 народных депутатов, поскольку это - одна из норм Конституции Украины.

Парубий уверяет, что в коалиции есть много внефракционных депутатов.