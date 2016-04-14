В "Видродженни" объяснили, почему проголосовали за назначение Гройсмана

Об этом заявил сопредседатель депутатской группы «Партия «Видродження» Виктор Бондарь.

По его словам, задача нового премьера быстро преодолеть вызовы, которые сегодня стоят перед Украиной: прекращение войны на Донбассе, тотальную коррупцию и прекращение экономического кризиса.

“Мы ожидаем, что новое правительство, которое сегодня будет избрано, сделает выводы из проблем, которые возникли за последние полтора года. Ожидаем, что новая коалиция поймет, что возрождение страны начнется с возрождения экономики, что нужно наконец остановить распри, написать четкий план действий хотя бы на полгода, и по этому плану действовать. Мы ожидаем, что министры и коалиция перестанут соревноваться в популизме. Надо навести порядок в министерствах. Надеюсь, что здравый смысл победит. Мы, безусловно, подставим плечо новому руководителю правительства Владимиру Гройсману, потому что понимаем всю ответственность перед Украиной и украинцами за то, что дальше будет с государством”, - подчеркнул Виктор Бондарь.

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Нардеп добавил, что Владимир Гройсман за время работы на должности председателя ВРУ доказал, что ради решения актуальных проблем страны готов услышать мнения представителей разных политических лагерей.

“Мы понимаем, что кадровый состав нового правительства является несовершенным. Однако предоставляем ему поддержку в надежде, что правительство сможет, как минимум, выровнять критическую ситуацию в стране. Имеем собственную программу возрождения Украины, поэтому будем готовы помогать новому правительству по вопросам, которые соответствуют нашим ценностям и стратегическому видению относительно возрождения экономики и благосостояния украинцев”, - уточнил он.

Вместе с тем, добавил Виктор Бондарь, депгруппа «Партия «Видродження» остается в конструктивной парламентской оппозиции, поэтому и в дальнейшем будем пристально контролировать действия правительства и вносить собственные предложения относительно решения вопросов, которые беспокоят людей.