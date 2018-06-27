Красный свет на зеленом коридоре

В “предбаннике” зоны таможенного контроля опять выстроились длиннющие очереди. При этом все – на зеленый коридор... Создается впечатление, что “борьба” с контрабандой ведется полузаконно и полуподпольно...

Разумеется, лето – лучшее время для отпуска и путешествий, а Украина, еще более разумеется – страна неисчерпаемых туристических возможностей. Государственные мужи не устают рассказывать нам, как туризм может стать одним из крупнейших источников поступлений в бюджет, но в действительности границы Украины остаются тяжким барьером для тех, кто решился пересечь их именно с туристической целью.

Новая Гута и Новые Яриловичи: Ёлы-палы, ну чё там смотреть?

Основной поток иностранных туристов в Украине выбирает черноморское направление: Южный берег Крыма, Одесса, Херсон – есть где погреться тем же сябрам-белорусам, которые пока еще не так активно включились в освоение турецких и греческих курортов.

Из Беларуси и с севера России путь к украинскому отдыху лежит через пункты пропуска: белорусский «Новая Гута» и украинский «Новые Яриловичи».

На выезде из Беларуси создается впечатление, что поток туристов не очень-то и велик – на границе нет очереди из туристических автобусов и легковых машин, хотя колонны грузовиков на обочине ждут возможности продлить свое движение из пункта А в пункту Б.

Ну, у них свой график, а туристу, отпускнику дорог каждый час.

Для кого-то даже 10–15 минут паспортного контроля на белорусской границе – это нестерпимо долго.

«Ёлы-палы! Чё там смотреть! Ну да Бог с ними, сейчас нас еще «встретят» братья-славяне на украинской границе. Сколько там продержат?» – горячится глава семейства с российскими паспортами...

Наконец белорусская граница пройдена, за ней – нейтральная зона, и ты в Новых Яриловичах (а там еще каких-то 900 километров – и море, пляж, солнце!).

...Проехав немного по нейтралке, упираешься в километровую очередь из легковых машин. Грузовики рядом вытянулись еще большей колонной (это я потом, позже узнаю, что в это время в Киеве украинское правительство все силы бросило на переговоры с международными автоперевозчиками – они грозят заблокировать центр столицы. Конечно, тут не до простых туристов).

Ждем час, ждем два и едва продвигаемся вперед. Солнце жжет немилосердно, спрятаться некуда, такое впечатление, что время остановилось, и мы здесь вообще никому не нужны, кроме велобуфетчиц.

Особо нетерпеливые на машинах с российскими номерами (они же в дороге уже больше 8 часов) срываются с места и пытаются объехать вне очереди. Есть такие шустрые и с белорусскими, и с украинскими номерами. Постепенно образуется еще одна очередь – «левых».

Нужно отдать должное украинским пограничникам – машины, где были маленькие дети или инвалиды, пропустили вне очереди. Какие были основания у других внеочередников – не знаю, могу только догадываться.

Но речь не об этом.

Непонятно другое – как на белорусской границе вовремя и без особых задержек справляются с тем же потоком машин, который потом застревает на украинском рубеже? Причем на «зеленом коридоре», проходя который, обязательно должны пообщаться с украинскими таможенниками, хотя формально те должны пропускать через этот коридор без досмотра.

Возникает вопрос: почему попытки ввести упрощенный порядок пересечения (хотя бы в туристический сезон) на украинско-белорусской границе так и остаются экспериментом, причем проведенным уже не один раз? Ведь, насколько известно, это новшество никоим образом не привело к росту масштабов контрабанды.

Борисполь: Проследуйте, гражданин, на рентген

Одним из первых начинаний господина Хорошковского на должности председателя Гостаможслужбы стало введение обязательного рентген-осмотра всего багажа и ручной клади пассажиров, прибывающих из-за границы. Независимо от того, каким коридором они пользуются – “красным” или “зеленым”.

Автор этих строк (С.Воропаев) в первый раз столкнулся с таким “новшеством”, от которого “запахло” советским прошлым еще в феврале этого года. В небольшом “предбаннике” зоны таможенного контроля опять выстроились длиннющие очереди. При этом все – на “зеленый коридор”. Попытка обойти рентген-аппарат была быстро пресечена сотрудником таможни: “Вы должны поставить свои вещи на сканер!” На вопрос: с чего вдруг? – служащий процитировал 42-ю статью Таможенного кодекса Украины, где указано, что “таможенные органы самостоятельно определяют форму и объем контроля, достаточные для обеспечения соблюдения законодательства Украины по вопросам таможенного дела”. Попытка позвонить по телефону на “горячую линию” таможни также завершились фиаско: девушка на другом конце провода ответила на вопрос философски: “Разве вам сложно поставить вещи на рентген?”

Мне, конечно, несложно, но при такой логике, можно дойти до абсурда, ведь так же, например, несложно каждый вечер писать в какую-нибудь специальную службу отчет о том, с кем ты сегодня встречался и о чем вы говорили. Только в таком случае слово “демократический” к этой стране относиться не будет.

В одном из интервью в марте председатель Гостаможслужбы объяснил свое “ноу-хау” на таможне желанием пресечь контрабанду. “Мобильники – это наша отдельная беда. Они маленькие. Одна пропущенная “фура” может стоить 2–3 млн. долл., если это эксклюзивные вещи. Этим славятся и аэропорты. Люди тащат сумками, объемы приличные. Две-три спортивных сумки ай-подов могут потянуть на несколько сот тысяч долларов” – заявил Хорошковский. Цель – достойная, но почему из-за нескольких “бизнесменов” такого рода должны страдать тысячи законопослушных украинских граждан и иностранных туристов? Или такие меры ли внедрены исключительно с целью “замыливания глаз” демонстрацией, как таможня охраняет границы?

Народные депутаты, по крайней мере те из них, кто путешествует рейсовыми самолетами и не использует ВИП-зал, тоже пытаются отстаивать свои права. Так, депутат от БЮТ Николай Томенко обратился в Гостаможслужбу с депутатским запросом об очередях на “зеленом” коридоре, однако официальный ответ учреждения его не удовлетворил. “В таможне отмечают, что “жалоб со стороны иностранных граждан на такую форму контроля в пункте пропуска «Борисполь – аэропорт» нет”, а потому данные процедуры полностью отвечают требованиям законодательства Украины”, – написано в сообщении пресс-службы депутата от 2 июня этого года. “Очевидно, таможня должна заботиться прежде всего об интересах украинских граждан и создать для них нормальные условия пересечения границы собственной страны, а не отписываться тем, что жалоб иностранцев на такую форму контроля нет и потому все нормально. Если существует “зона упрощенного контроля”, то она должна быть действительно упрощенной, а не содержать такую же систему проверки и создавать такие же очереди, как в обычном “коридоре”, – процитировала пресс-служба Томенко.

Если верить базе данных Верховной Рады, то на сегодня таможенный контроль в аэропортах регламентируется приказом Гостаможслужбы №137 от 18 февраля 2006 года “Об утверждении Правил применения упрощенного порядка осуществления таможенного контроля предметов, перемещаемых гражданами, следующими авиационным транспортом”. В преамбуле правил отмечается, что “зеленый” коридор – зона упрощенного контроля товаров, не подлежащих обязательному письменному декларированию или налогообложению и не запрещенных для ввоза. А в пункте 1.6 настоящего документа написано, что “по решению должностного лица таможенного органа может осуществляться избирательно таможенный контроль предметов, перемещаемых гражданами в ручной клади и/или сопроводительном багаже, с распаковкой мест багажа и/или с применением технических средств таможенного контроля”. Очевидно, что ключевое слово здесь “избирательно”, которое в этом году вдруг на практике было заменено на слово “поголовно”. Кстати, сами правила, как они написаны, полностью отвечают стандартам ЕС, однако их реальное применение на сегодня далеко от этих стандартов.

Для премьер-министра вопрос очередей в “Борисполе” тоже оказался неудобным. Отвечая на него на одной из пресс-конференций, Юлия Тимошенко для начала заявила, что рентген-устройство, мол, никому не мешает. “Все процедуры прохождения через «зеленый коридор» являются международными, они не являются только украинскими процедурами, и поэтому просто необходимо придерживаться этих процедур”, – отметила премьер. Однако, заметив реакцию журналиста, на всякий случай добавила: “Никаких дополнительных команд правительство на дополнительные мероприятия прохождения границы для физических лиц не давало”. Интересно, что и сами таможенники в Борисполе не рады нововведению. “Если вам удастся добиться отмены этого порядка, мы будем очень благодарны. Знаете, сколько всего нам приходится здесь выслушивать”, – заявил один из сотрудников таможни журналисту УНИАН на условиях анонимности.

Конечно, бороться с контрабандой нужно, но, во-первых, вряд ли подозревая и, соответственно, контролируя всех и вся. А во-вторых, создается впечатление, что сама эта “борьба” ведется полузаконно и полуподпольно: факт проверок есть, а изменений в правила таможенного контроля – нет (по крайней мере по данным официального сайта Верховной Рады). А на официальном сайте аэропорта “Борисполь” в рубрике «Актуальная информация» до сих пор на первой странице стоит сообщение, явно с 2006 года, об эксперименте по упрощению пересечения таможни при прилете в Украину.

Кстати

По некоторым оценкам, Украину ежегодно посещает до 17 миллионов иностранных туристов, но если все они сталкиваются с такими проблемами на границе и с «украинскими» правилами «зеленого коридора», будет ли расти их число? Или туристические инвестиции для правительства не так важны?

Кстати, в последние годы на заседаниях правительства неоднократно затрагивался вопрос о необходимости упростить (на период отпусков) порядок пересечения границы, о недопустимости необоснованных штрафных санкций со стороны работников ГАИ в отношении российских и белорусских туристов-автомобилистов. При этом всегда подчеркивается, что борьба с контрабандой и нелегальной миграцией не должна превратиться в борьбу с туристами.

Впереди Евро-2012, и если “красный свет” не погаснет на “зеленом коридоре”, то не исключено, что любители футбола вынуждены будут ждать результатов матчей в очередях на украинской границе...

P.S. Это же надо – невероятное совпадение! Именно сегодня, когда материал уже был готов, пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, будто наперегонки, распространила сообщение о том, что “пограничный контроль во многих пунктах пропуска осуществляется за пределом их проектных возможностей”, в частности, как раз говорится о международном пункте пропуска "Новые Яриловичи" в Репкинскому районе на Черниговщине.

"У этого пункта проектная пропускная способность 2500 человек и 1100 автомобилей в сутки, а фактически в прошлую субботу, 19 июля, в нем оформлено почти 10 тысяч человек и почти 2170 автомобилей, а 20 июля – 10247 лиц и 2263 транспортных средств”, - отмечают пограничники и подчеркивают, что “несмотря на рост числа людей и транспортных средств, качество осмотровой работы не снизилось: в частности, в первом полугодии 2008 года выявлено на 6% (227 чел.) и 9% (173 чел.) больше лиц с поддельными документами и без документов, соответственно”.

Лето – время... неудобств и, ну хотя бы, слава Богу, извинений со стороны Госпогранслужбы: “В связи с этим, Государственная пограничная служба Украины приносит извинения за те неудобства, с которыми граждане могут столкнуться в пунктах пропуска и перед ними”.

Надеемся, следующее сообщение будет именно от украинской таможни.

Сергей Воропаев, Елена Белорус