Верховный Суд направил на новое разбирательство в ВАСУ дело экс-судьи Шевченковского райсуда Кравца

Как передает корреспондент УНИАН, решение коллегии судей ВСУ огласил председательствующий по делу судья Олег Кривенда.

«Постановлением коллегии судей судебной палаты по административным делам Верховного Суда Украины заявление Высшего совета юстиции удовлетворено частично. Постановление ВАСУ от 1 февраля 2016 года отменено, дело направлено на новое судебное разбирательство», - заявил судья.

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Следует также отметить, что в начале данного судебного заседания адвокат судьи Кравца Ростислав Кравец обратился с ходатайством о закрытом судебном заседании, без участия журналистов, поскольку, по мнению адвоката, открытое заседание представляет угрозу экс-судье Кравцу.

Судьи поинтересовались у адвоката, обращался ли он с подобным ходатайством при рассмотрении данного дела в Высшем админсуде, и в ответ защитник сказал, что не обращался, поскольку «там не было посторонних». Посоветовавшись на месте, коллегия суда не удовлетворила ходатайство о закрытом судебном заседании.

Как сообщал УНИАН, сегодня Верховный Суд начал рассмотрение первого дела в отношении судей, которые преследовали «майдановцев», - кассационной жалобы ВСЮ относительно рекомендации президенту уволить Кравца.

Как заявили в пресс-службе совета, решение по данному делу является очень важным, поскольку оно будет иметь в определенной степени прецедентный характер для всех других подобных дел.

Также в пресс-службе сообщили, что на сегодняшний день уже 10 судей, в отношении которых совет принял решение рекомендовать уволить их за нарушение присяги, успешно обжаловали эти решения в ВАСУ.

Напомним, что в декабре 2013 года судья Кравец своим решением запретил народным депутатам проводить встречу с избирателями в помещении КГГА, следствием чего стала попытка штурма силовиками здания КГГА во исполнение этого решения. Позже Апелляционный суд отменил решение судьи Кравца.

19 января 2016 года на основании решения ВСЮ президент уволил Кравца с должности Шевченковского райсуда столицы.