"Видродження" требует одновременно уволить руководителей правительства и НБУ
Депутатская группа "Партия "Видродження" требует отставки главы НБУ, поскольку политика этого учреждения за последние годы стала причиной еще большего углубления экономического кризиса.
Об этом заявил сопредседатель депутатской группы "Партия "Видродження" Виктор Бондарь.
"Глава Нацбанка не справляется со своими полномочиями. Посмотрите, до чего дошла национальная экономика и национальная денежная единица! Объем денег в экономике сократился на $16 млрд. И это показатель работы главы НБУ. За последние 2 года ликвидировано 63 банка, из-за чего украинские граждане - физические лица и предприниматели потеряли $7,2 млрд», - заявил нардеп.
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По словам Виктора Бондаря, эти почти 130 млрд грн (если считать по среднему курсу последних двух лет – 18 грн за $1) вкладчики банков не смогут получить в качестве компенсации от Фонда гарантирования вкладов, поскольку тот возвращает лишь ограниченную сумму вклада. Между тем, сумма этих потерь уже почти приравнялась к кредитам, которые правительство набрало в МВФ.
«В то же время правительство и Нацбанк на коленях ползают перед МВФ, чтобы получить очередной транш. Ради этого они готовы и тарифы увеличивать, и экономику положить на лопатки", - пояснил Виктор Бондарь.
По мнению нардепа, увольнения главы НБУ должно состояться одновременно с увольнением главы Кабмина.
"Мы требуем поставить на голосование постановление об одновременном увольнении с правительством и главы Нацбанка Украины Валерии Гонтаревой. Если Арсений Яценюк написал заявление на увольнение, то мы ее поддержим. Мы понимаем, что этого требует уже и общество, ведь в стране тяжелая социально-экономический кризис. К сожалению, амбиции лидеров провластных фракций, амбиции премьер-министра и главы государства мешают стране развиваться нормально", - резюмировал нардеп.