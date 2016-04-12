"Видродження" требует одновременно уволить руководителей правительства и НБУ

Об этом заявил сопредседатель депутатской группы "Партия "Видродження" Виктор Бондарь.

"Глава Нацбанка не справляется со своими полномочиями. Посмотрите, до чего дошла национальная экономика и национальная денежная единица! Объем денег в экономике сократился на $16 млрд. И это показатель работы главы НБУ. За последние 2 года ликвидировано 63 банка, из-за чего украинские граждане - физические лица и предприниматели потеряли $7,2 млрд», - заявил нардеп.

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По словам Виктора Бондаря, эти почти 130 млрд грн (если считать по среднему курсу последних двух лет – 18 грн за $1) вкладчики банков не смогут получить в качестве компенсации от Фонда гарантирования вкладов, поскольку тот возвращает лишь ограниченную сумму вклада. Между тем, сумма этих потерь уже почти приравнялась к кредитам, которые правительство набрало в МВФ.

«В то же время правительство и Нацбанк на коленях ползают перед МВФ, чтобы получить очередной транш. Ради этого они готовы и тарифы увеличивать, и экономику положить на лопатки", - пояснил Виктор Бондарь.

По мнению нардепа, увольнения главы НБУ должно состояться одновременно с увольнением главы Кабмина.

"Мы требуем поставить на голосование постановление об одновременном увольнении с правительством и главы Нацбанка Украины Валерии Гонтаревой. Если Арсений Яценюк написал заявление на увольнение, то мы ее поддержим. Мы понимаем, что этого требует уже и общество, ведь в стране тяжелая социально-экономический кризис. К сожалению, амбиции лидеров провластных фракций, амбиции премьер-министра и главы государства мешают стране развиваться нормально", - резюмировал нардеп.