“Си Бриз 2008”: на обед - американские консервы, на ужин - украинский борщ

Военные учения – мероприятия, как правило, закрытые. И уже традиционный для Украины “Си Бриз” – не исключение. Но чтобы общественность все же знала о том, что происходит за закрытыми воротами воинских частей, периодически проводят медиа-дни – и тогда в особенности учений посвящается пресса. УНИАН наблюдал за подготовкой международной группы водолазов.

9:30 утра, а водолазы уже во всю тренируются – отрабатывают спуск под воду, затем последуют условные спасательные операции, подводная резка и сварка металла, операции по разминированию.

- Главное, не наступите на шланги. Через них осуществляется доступ воздуха к водолазам, - несколько раз предупреждают нас американские военнослужащие, указывая на яркие красные, желтые и зеленые шланги, лежащие вокруг прямо под ногами.

Группу водолазов поднимают из воды. Работают слаженно, оперативно. Первым делом садят на установленный рядом стул, снимают скафандр и баллоны со сжатым воздухом, затем расшнуровывают специальные ботинки, доверху наполненные водой. И неважно, что присутствующие водолазы – представители 6 стран (Украины, США, Дании, Великобритании, Латвии и Македонии) - далеко не всегда могут общаться из-за языкового барьера. На работе это не сказывается. Здесь главное – язык жестов.

- Мы легко общаемся с иностранцами, даже если личный состав не знает языка. Каждому водолазу понятен язык жестов, - рассказывает капитан центра спасательных операций ВМС Украины, руководитель группы украинских водолазов на “Си Бризе-2008” Вадим Дехта. - Если надо выполнить какую-то команду или кому-то, не дай Бог, стало плохо, водолазы сразу поймут.

Если погружение протекает нормально, дайверы показывают известный американский жест “ок” – согнутые в виде буквы “О” большой и указательный пальцы. А если ладонь одной руки подставить под тыльную сторону ладони другой руки – то коллега тут же придет к тебе на помощь, ведь это значит, что у тебя возникли какие-то проблемы.

Вдруг раздается громкое: “Банзай!” И ему эхом вторит группа водолазов.

Это старшина второго ранга Саминс отдает команды дайверам. Саминс - оператор, он всегда находится на поверхности и его команды обязаны выполнять все водолазы.

- Я отвечаю за управление операциями на месте. Все водолазы находятся под моим руководством и я всегда готов дать любую команду. Водолазы отличаются по цветам. Например, я говорю: “Красный водолаз, встаньте и подходите к пределу”. Он подходит. Потом я даю команду проверки водолазами своих шлемов и все ей следуют. Затем все прыгают в воду. Когда они уже находятся под водой, то проверяют друг друга - не протекает ли в костюм вода.

Саминс говорит, что украинцы легко обучаемы и быстро привыкли к командам. А уровень подготовки всех водолазов одинаков, несмотря на то, что они прибыли из разных стран и имеют различное оборудование.

- Сразу после того, как мы погрузились, мы проверили все оборудование, особенно шланг подачи воздуха, чтобы все было в порядке, - рассказывает немного дрожа от холода старшина второго ранга Мариос Потэмитис, которого только что подняли из воды. - Видимость плохая, почти ноль, руку не видно даже возле лица. На дне только грязь, нельзя ничего увидеть, нет никаких рыб.

Мариос уже во второй раз приехал в Украину. Ему очень нравится архитектура Одессы, но больше всего нравится украинская кухня.

- А как же украинские девушки?

- Украинские девушки все красивые, но моя жена самая красивая, - с гордостью произносит он.

За учениями водолазов приехал понаблюдать и заместитель командующего 6-го флота ВМС США контр-адмирал Чарльз Джо Лейдиг.

- Морские учения “Си Бриз -2008” очень важны и для Украины и для США. Мы ищем пути улучшения наших морских способностей, морского партнерства и морской безопасности. Я тоже водолаз. И я наблюдал за учениями водолазов сегодня утром. Их уровень очень высокий. Они продемонстрировали такие же хорошие способности, какие я вижу на протяжении 30 лет в военно-морском флоте.

Лейдиг утверждает, что отработка совместных действий очень важна. И если в будущем понадобится реализовать свои навыки в реальных условиях, то на подготовку уйдет намного меньше времени.

На необходимости проведения совместных американо-украинских учений настаивает и первый заместитель командующего ВМС ВСУ вице-адмирал Виктор Максимов:

- Военные должны проводить учения, а не находиться в казармах. Корабли должны ходить в море, а не стоять у базы. Самолеты должны летать. А морской пехоте нужно отрабатывать все действия.

В пик курортного сезона в Одессе не так-то легко поселить около 1000 человек – именно столько военнослужащих принимают участие в “Си Бризе - 2008”. Поэтому всех участников учений расселили по разным отелям, а для некоторых даже пришлось снять квартиры.

- Я живу в отеле “Одесса”, - рассказывает УНИАН водолаз Якоб из Дании, ожидающий своей очереди спуститься под воду. - Отель хороший, но…

- Есть какие-то проблемы?

- Мы не можем позаниматься спортом, сходить в тренажерный зал, в бассейн, - с грустью в голосе рассказывает дайвер. - А вообще все хорошо.

- А какое впечатление уже сложилось об Украине?

- Я в первый раз в Украине. Мне понравилась Одесса. Очень много красивых мест: огромный парк, множество уютных кафе, русские и украинские рестораны.

- А чем Вас кормят?

- Вечером мы кушаем украинскую еду, а в обед американскую.

- Консервы?

- Да, консервы. Но украинская кухня лучше, – смеется Якоб.

За учениями водолазов наблюдает и командир группы специального назначения ВМС США, руководитель учений “Си Бриз-2008” с американской стороны Командор Джон Мур.

- Командор Мур, Вы уже несколько дней наблюдаете за ходом американо-украинских военно-морских учений. Как Вы считаете, украинские военные готовы к стандартам НАТО?

- Это не НАТОвские учения, это “Партнерство ради мира”. Мы все работаем вместе. Мы учимся у друг друга. У всех нас международный уровень, интернациональный.

- Ваши учения в некоторых странах сопровождаются акциями протеста. И Украина не стала исключением. Насколько враждебными показались Вам митинги в Одессе и как Вы относитесь к подобным акциям?

- Это форма протеста. У нас нет проблем с протестующими. Мы верим в демократическое общество. Каждый имеет право по закону принимать участие в митинге. Вопрос НАТО в Украине – это вопрос, ответ на который страна должна дать самостоятельно. Если она решит присоединиться к процессу НАТО, это будет ее выбор. Но двери открыты.

- Здесь в Украине Ваши солдаты едят свои американские продукты или Вас все же кормят украинскими блюдами?

- (Смеется.) Мы любим украинскую кухню.

- А какие блюда?

- Борщ. Нам нравятся блюда из свинины, стейки, овощи. Все очень вкусное, все высокого качества.

- Иногда украинские военные грешат употреблением нецензурных слов. А вам приходилось использовать ненормативную лексику?

- Мы всегда стараемся говорить нужные слова в нужное время. Мы всегда стараемся быть настолько профессиональными, насколько это возможно.

Справка УНИАН:

“Си Бриз” - двусторонние украинско-американские военно-морские учения с привлечением других стран. Проводятся в Украине с 1997 г. в духе программы “Партнерство ради мира”.

Учения “Си Бриз – 2008” будут состоять из 4-х этапов: I этап –развертывание сил, II этап - базовая подготовка кораблей, занятия на учебных местах водолазов, береговой и авиационный компоненты, подготовка кораблей в море, III этап – проведение операции по эвакуации некомбатантов, IV- свертывание сил. Подведение итогов.

Во время учений представители 16 стран (Азербайджана, Великобритании, Армении, Германии, Греции, Грузии, Дании, Канады, Латвии, Македонии, Норвегии, Румынии, США, Турции, Украины, Франции) отработают такие учебные вопросы как тактическое маневрирование, поиск подводной лодки в определенном районе, тренировки поисково-спасательных действий, обзор подозрительного судна, противокорабельная и противовоздушная оборона, пополнение запасов на ходу в море, исполнение практических артиллерийских стрельб. Морские пехотинцы будут отрабатывать общие тренировки на учебных местах, высаживаться на необорудованном побережье и создавать зону безопасности. Также будут проводиться вертолетные тренировки, воздушно-десантная и огневая подготовка, будут отрабатываться вопросы организации патрулирования.

Анна Ященко

Киев-Одесса-Киев