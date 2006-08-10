Янукович извинился перед всеми, кого мог обидеть во время выборов

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ попросил прощения у всех, кого мог неумышленно обидеть во время избирательной кампании.

Как передает корреспондент УНИАН, это он сделал во время своей первой пресс-конференции в статусе премьера.

“Если во время избирательной кампании кто-то на меня обиделся, или я сказал неосторожное слово, я хочу извиниться перед этими людьми. Я действительно не ставил себе целью кого-то обидеть”, - сказал премьер.

“Я также человек, у меня есть также недостатки, как у каждого человека, я иногда шучу и говорю: я всю жизнь с ними борюсь, но они иногда побеждают, к сожалению. Я извиняюсь. Действительно, я без шуток говорю, я извиняюсь перед всеми, кому я нанес какие-либо обиды”, - сказал он, отметив, что не хотел бы, чтобы политики жили эмоциями, а только – “головой и разумом”.

Он подчеркнул, что во время предвыборной кампании пытался никогда не использовать для агитации риторику относительно давления на его семью и возбуждение против него уголовных дел.

В то же время, по словам В.ЯНУКОВИЧА, никто так и не ответил за возбуждение “надуманных уголовных дел” и вызовы людей на допросы через средства массовой информации. Вместе с тем В.ЯНУКОВИЧ высказался за то, чтобы эта страница истории была “перевернута”.

“Я сейчас призываю всех политиков перевернуть эту страницу и идти дальше в будущее вместе. Мы, там где были нарушения законов, должны их признать, и, по-видимому, извиниться там, где были лишние эмоции, и кто-то эти эмоции высказывал в СМИ - нужно извиниться”, - сказал В.ЯНУКОВИЧ.