МИД обеспокоен критическим ухудшением состояния здоровья Савченко
Министерство иностранных дел выражает глубокую обеспокоенность критическим ухудшением состояния здоровья Надежды Савченко, 4-ый день продолжающей сухую голодовку в знак протеста против своего похищения с территории Украины и незаконного осуждения в России.
Об этом говорится в заявлении МИД.
Украинская сторона выражает решительный протест в связи с непредоставлением разрешения на посещение гражданки Украины украинскими врачами и консульскими должностными лицами, игнорированием российским политическим руководством многочисленных обращений по этому поводу мировых лидеров, украинского МИД, правозащитных организаций и общественных деятелей.
"Такие действия российских органов свидетельствуют о пренебрежении российской стороной универсальными нормами международного гуманитарного права и положениями национального законодательства, расцениваются как попытки скрыть реальное состояние здоровья Надежды Савченко, ввести в заблуждение мировое сообщество и создают прямую угрозу ее жизни", - сказано в сообщении.
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Украинский МИД категорически требует немедленно допустить к Савченко украинских врачей и консулов, а также обеспечить безусловное возвращение ее на украинскую землю.
Отмечается, что Российская Федерация несет прямую ответственность за жизнь и здоровье народного депутата Украины, члена Парламентской ассамблеи Совета Европы Надежды Савченко.
МИД призывает лидеров демократических стран мира усилить давление на Россию и принудить ее к осуществлению реальных шагов, направленных на обеспечение выполнения Минских договоренностей и немедленное освобождение незаконно удерживаемых в России украинских политических заключенных.
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