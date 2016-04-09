В США заявили о планах закупить до 18 российских ракетных двигателей

Об этом заявил заместитель министра обороны США Роберт Уорк, передает Reuters.

Он отметил, что США необходимо иметь "два доступных и надежных способа добраться до космоса". Он добавил, что российские РД-180 нужны только на переходный период, то есть до разработки нового отечественного ракетного двигателя.

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"Мы просто не осознаем, как можно получить новый двигатель меньше, чем за шесть лет. Поэтому в переходный период мы считаем, что нам нужно космические двигатели РД-180. Не больше 18, это наша позиция", - сказал Уорк.

Стоит отметить, до 2019 году США планируют прекратить использование российских ракетных двигателей РД-180 и ищут им замену. Свою заявку с собственными разработками на основе двигателя РД-815 подавало и украинское КБ "Южное".

Напомним, ранее сенатор США Джон Маккейн заявлял, что комитет Сената по вопросам вооруженных сил может отменить исключение в запрете на использование российских ракетных двигателей в США в военных целях.