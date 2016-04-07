В ОБСЕ заявили о высоком уровне нарушений режима прекращения огня

Об этом говорится в заявлении Апакана, опубликованном на сайте ОБСЕ.

Глава миссии ОБСЕ выразил обеспокоенность относительно высокого уровня нарушений режима прекращения огня в Донецкой области с сентября 2015 года, когда стороны вновь обязались соблюдать тишину.

Он обратил внимание на особо чрезвычайное количество случаев применения тяжелого вооружения и минометов.

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Апакан подчеркнул, что "среда, которую стороны создали вдоль линии соприкосновения, неприемлема".

В связи с этим глава миссии сказал, что ухудшение ситуации также препятствует ремонту необходимой инфраструктуры, которая является важной для восстановления в определенной степени обычных условий для жизни.

"Из-за этих тревожных событий, мы призываем все стороны соблюдать обязательства, под которыми они подписались, особенно в поддержке устойчивого режима прекращения огня и в обеспечении безопасности гражданских лиц в зоне конфликта", - заявил Апакан.