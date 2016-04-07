Ярош в 2015 году заработал 37,5 тысяч гривен - декларация

Соответствующие данные содержатся в его декларации, размещенной на сайте Рады. Отмечается, что эти средства являются заработной платой, прочими выплатами и вознаграждениями, начисленными (выплаченными) декларанту в соответствии с условиями трудового или гражданско-правовым договором.

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Депутат также указал имущество, находящееся в его собственности, в аренде или на ином праве пользования: квартира площадью 46,4 кв.м. В собственности или аренде его семьи находится квартира площадью 53,9 кв.м.

Кроме того, в декларации Ярош указал транспортные средства, находящиеся в его собственности, в аренде или на ином праве пользования. Это SKODA OСTAVIA, объем двигателя 1798 куб. см 2009 года выпуска.

В собственности или аренде его семьи есть OPEL ASTRA A5, объем двигателя 1400 куб. см 2006 года.