Советник Меркель думает, что в декабре Украине ПДЧ не дадут

Ангела Меркель поддерживает членство Украины в НАТО. Об этом в канун запланированного на 21 июля визита Меркель в Киев сказал в эксклюзивном интервью украинской программе «Немецкой волны» советник канцлера по вопросам безопасности Кристоф Гойсген. По его словам, это принципиальная позиция и именно Меркель способствовала потому, что на саммите НАТО в Бухаресте было решено – «Украина станет членом НАТО».

Что касается быстрого приглашения Украины к Плану действий по приобретению членства, против чего выступила Меркель в Бухаресте, то остается выполнить определенные шаги, сказал Гойсген. Советник Меркель назвал реформу Вооруженных сил Украины и продолжения общих реформ в стране. Гойсген особенно отметил необходимость увеличения поддержки вступления НАТО со стороны украинского населения, во избежание поляризации общества.

Гойсген сказал, что на следующем саммите НАТО будет проведена лишь первая оценка продвижения Украины на пути к Североатлантическому альянсу. «С моей точки зрения, дальше этого дело не пойдет», - сказал советник Меркель и выразил сомнение, что в декабре Украина присоединится к ПДЧ.

Что же касается России, которая выступает против присоединения Украины к НАТО, то Москва не «имеет права вето на решение альянса», сказал Гойсген. По его словам, канцлер Меркель говорила об этом российскому руководству.