В Центре Разумкова объясняют, почему россияне не любят Украину

Государственная пропаганда в России активно культивирует враждебность к Украине, считают эксперты Центра Разумкова Валерий ЧАЛЫЙ и Михаил ПАШКОВ.

Об этом сообщает газета «Зеркало недели».

По мнению экспертов, результатом подобной пропаганды стало резкое ухудшение отношения российских граждан к Украине.

«Настроенная, сбалансированная и всеобъемлющая государственно-пропагандистская машина подает Украину как страну: а) руководство которой втягивает народ во враждебное России НАТО; б) где немилосердно искореняют русский язык и культуру; в) вытесняют Черноморский флот; г) восхваляют военных преступников; г) будут оплевывать и искажать общую историю», - констатируют эксперты.

Результатом подобной пропагандистской кампании стало нарастание в российском обществе враждебных по отношению к Украине настроений, утверждают В.ЧАЛЫЙ и М.ПАШКОВ.

Об этом, по их мнению, свидетельствуют результаты социологического опроса, недавно проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения. 21 % респондентов воспринимают Украину как враждебное государство, тогда как еще год назад этот показатель составлял только 7%.

«Эти опросы разделяет всего лишь год, который отдалил не Банковую от Кремля, а Украину от России, - отмечают эксперты. – Иными словами, в общественном сознании Киев рядом с Вашингтоном и Тбилиси оказался среди главных злейших врагов».