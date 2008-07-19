Литвин: украинская власть бегает между Москвой, Брюсселем и Вашингтоном

Лидер фракции Блока Литвина Владимир ЛИТВИН считает, что в Украине возник дефицит управленческих кадров, способных принимать решения и нести за них ответственность.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение В.ЛИТВИН выразил во время пребывания в Винницкой области.

"У нас сегодня одна из причин - трагический провал в кадрах... У нас отсутствие кадров, которые могут работать на уровне принятия решений и ответственности за эти решения и реализацию этих решений", - сказал он.

В.ЛИТВИН добавил, что украинцы в большинстве своем хорошие исполнители. "У нас хорошие исполнители. Особенно когда было союзное государство, когда там палец порезали, у нас на всякий случай руку по локоть "отсекли" и все. Нет людей, которые бы брали на себя эту миссию лидерства", - отметил он.

В.ЛИТВИН считает, что такая ситуация негативно отображается на внешней политике Украины. "Сказал здесь одно, побежал в Москву, рассказал, все, что Москве нравится, поехал в Брюссель – рассказал, все, что им нравится, поехал в Вашингтон – сказал, что одни и вторые нам не подходят, мы будем только здесь", - сказал он.