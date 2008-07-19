Лужков предлагает Украине подать на него в международный суд

Конфликт между Юрием Лужковым и Украиной перешел в новую стадию. Однако поводом на этот раз был не Севастополь, а журналист телеканала ТВЦ, у которого в аэропорту Борисполя изъяли несколько видеокассет с отснятым материалом о положении Русской Православной церкви на Украине.

Впрочем, градоначальник критиковал скорее власти страны, нежели таможенников. Они сделали все, чтобы не состоялась программа «Постскриптум» - заявил мэр. Причину же такого поведения чиновников Лужков обнаружил в том, что они, по его словам «сращивают телеканал ТВЦ с правительством Москвы». Но телеканал, пусть и принадлежит городу, свободен, - подчеркнул мэр российской столицы. Не забыл он и о том, что не так давно Украина запретила ему въезд на свою территорию. «Украина показала себя страной, которая боится критики, идущей из России», - добавил Лужков. Здесь, - считает он, - и не пахнет демократией, о которой так много говорили оранжевые. Человека, который говорит объективные вещи, объявляют персоной нон грата и лишь потому, что в Киеве не хотят слышать правды".

Лужков добавил, что если украинские власти считают его клеветником, то могут подать на него в суд, в том числе и в международный.

Эхо Москвы