Литвин сделал табличку и увидел, что БЮТ и ПР предлагают дикую систему

Лидер фракции Блока Литвина Владимир ЛИТВИН считает, что проект изменений в Конституцию от БЮТ “удивительно похож” на проект изменений в Конституцию, предложенный Партией регионов.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение В.ЛИТВИН высказал во время пребывания в Винницкой области.

"Беру два проекта, делаю табличку, Конституция БЮТ, Партии регионов, читаю, анализирую, делаю выводы. В конце напрашивается очевидное – два проекта удивительно похожи, как мне кажется, очевидно, сняты с одного компьютера, с некоторыми разногласиями, для того, чтобы потом найти компромисс", - сказал он.

В.ЛИТВИН отметил, что Партия регионов предлагает оригинальную избирательную модель: партия, набравшая большинство - получает 226 голосов в ВР, то есть взяли 15% - это 75 мандатов – 226 получили, а все остальные – делят 224 мандата.

"В БЮТ выборы предусматривается проводить в два этапа: первый тур – все, второй тур – две из тех, кто набрали больше. Кто набрал больше во втором туре – набирает 226, если он меньше чем 226 набрал, другие делят то, что осталось", - заметил В.ЛИТВИН.

При этом он отметил, что внедрение таких изменений может привести к искусственному внедрению двухпартийной системы власти в Украине. "Найдите цивилизованные страны, к которым мы так будем "тянуться", где существует такая дикая система?", - спросил он.

Кроме того, В.ЛИТВИН акцентировал внимание на предложенном Партией регионов проекте изменений в Конституцию. "Например, в официальном документе, который висит на сайте Партии регионов, – внесение изменений в Конституцию - там есть такие ключевые тезисы, второй государственный язык и статус страны. Читаю официально зарегистрированный документ в Верховной Раде Украины – этих двух проблем там нет. То есть один проект для избирателей, то есть для народа, для маленького гражданина, здесь совсем другое", - сказал В.ЛИТВИН.