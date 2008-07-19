Литвин: некоторые депутаты в буфете ВР выпили все, что можно выпить

Лидер фракции Блока Литвина Владимир ЛИТВИН считает, что депутатов в Верховную Раду следует избирать не больше чем на два срока подряд.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЛИТВИН заявил во время пребывания в Винницкой области.

"Не должно быть, как сегодня, что некоторые депутаты и в советском парламенте заседали, и сейчас заседают. Они уже в парламентском буфете выпили все, что можно выпить, нормальный человек столько не переплывет, внуки уже их забыли, какие они есть. Они уже, по-видимому, должны подумать и о вечном", - подчеркнул В.ЛИТВИН.

Он также отметил, что фракция Блока Литвина внесла два законопроекта. "Первый - относительно мажоритарной системы, второй – понимая утопичность нашей позиции, - об открытых партийных списках", - добавил В.ЛИТВИН.