Министр культуры определил национальную идею

Стратегическим направлением деятельности Кабинета министров и Министерства культуры является внедрение украинского языка во все сферы общественной жизни и обеспечение присутствия украинского культурного продукта на рынке.

Об этом в статье «Национальная культура - это и есть национальная идея» в газете «Зеркало недели» (№ 27(706) от 19 июля - 1 августа 2008 г.) заявил министр культуры и туризма Украины Василий ВОВКУН.

«Важным стратегическим направлением для развития культурной сферы правительство определило формирование целостного национального язычно-культурного пространства, которое должно базироваться на утверждении украинского языка во всех сферах общественной жизни, на обеспечении присутствия национального культурного продукта в надлежащих объемах на отечественном рынке», - отметил В.ВОВКУН

Реализация этой задачи, по словам министра, предусматривает принятие и практическое воплощение Концепции языковой политики Украины, принятие нового закона «О государственном языке», внесение изменений в Закон о ратификации «Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств».

«Необходимо обеспечить неуклонное соблюдение языкового законодательства в информационно-культурном пространстве Украины. Необходимо также предоставить возможность русскоязычным гражданам городов Востока и Юга овладеть государственным языком через языковые курсы, созданные при учреждениях культуры - библиотеках, высших учебных заведениях, театрах, научно-методических центрах, и т. п.», - заявил он.

При этом В.ВОВКУН отметил, что правительственные действия, направленные на активную поддержку украинского языка, полностью отвечают действующему законодательству и Конституции Украины.

«В деле воплощения государственной языковой политики нам не надо перед кем-то оправдываться. Наши действия должны быть принципиальными, последовательными и наступательными, поскольку они базируются на Конституции Украины и национальных интересах», - подчеркнул министр.