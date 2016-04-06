Явка на референдуме в Нидерландах по предварительным данным составила 29%

Такие данные научно-исследовательского Бюро Нидерландов IPSOS, обнародованные в среду телеканалом NOS, передает собственный корреспондент УНИАН.

При явке в 29% референдум может быть не действительным. Вместе с тем отмечается, что погрешность составляет 3%.

Относительно предварительных результатов голосования, то за Соглашение проголосовало 36%, против - 64%.

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Как сообщал УНИАН, сегодня в Нидерландах проводится консультативный референдум относительно Соглашения об ассоциации Украины с Европейским Союзом. На голосование выносится вопрос: «Вы «за» или «против» ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС?». Избирательные участки открылись в 7.30 и будут работать до 21.00.

Избирательная система в Нидерландах отличается от украинской - за проведения выборов или референдумов отвечают местные органы власти.

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Чтобы референдум, который имеет совещательный характер, был признан действительным, должен проголосовать 30% голландцев, имеющих право голоса. Этот референдум является первым, который проводится в соответствии с законом, принятым летом прошлого года.

Окончательные результаты референдума будут объявлены 12 апреля.