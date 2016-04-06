На референдуме в Нидерландах наблюдается низкая явка - он может быть признан недействительным

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на оценки экспертов.

Снизить показатель может, в частности, и обильный дождь.

Социолог Морис де Хонд на основе данных относительно явки в крупных городах по состоянию на 13:00 по местному времени (14:00 по киевскому времени) прогнозирует явку между 25 и 30 процентами. В столице страны Амстердаме в 13:00 по официальным данным, проголосовали 6,5 процента избирателей. В Роттердаме по состоянию на 16:00 проголосовали 13,8 процента, в Гааге по состоянию на 14:00 - 12,4 процента.

При этом для того, чтобы референдум был признан состоявшимся, необходима явка не менее 30 процентов граждан, которые имеют право голоса.

Читайте такжеРеферендум в Нидерландах: Голландцы озвучили основные причины голосования против Ассоциации с Украиной

Как сообщал УНИАН, сегодня в Нидерландах проходит консультативный референдум относительно Соглашения об ассоциации Украина-ЕС. Его окончательные результаты будут объявлены 12 апреля.

Парламент Нидерландов ратифицировал Соглашение об ассоциации с Украиной, а референдум по этому вопросу созван после общественной инициативы. Проведение референдума приостановило процесс самой ратификации.