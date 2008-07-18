У Сацюка хотят отобрать украинское гражданство
Намерения озвучил Медведько
|Владимир Сацюк
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО, комментируя журналистам позицию ведомства относительно отказа России в экстрадиции В.САЦЮКА в Украину.
В то же время А.МЕДВЕДЬКО отказался прокомментировать слова Президента Украины В.ЮЩЕНКО о том, что из России должны быть экстрадированы именно те лица, которые причастны к его отравлению.
А.МЕДВЕДЬКО сообщил, что в связи с этими событиями Генеральная прокуратура Украины сейчас рассматривает вопрос о лишении В.САЦЮКА украинского гражданства в рамках правового поля.
Как сообщал УНИАН, Генеральная прокуратура Российской Федерации отказалась выдавать бывшего заместителя председателя СБУ В.САЦЮКА правоохранительным органам Украины. «В связи с тем, что в производстве военной прокуратуры Центрального региона Украины находится уголовное дело по обвинению В.САЦЮКА в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением, осуществленное работником правоохранительного органа), ч. 2 ст. 366 (служебная фальсификация, то есть внесение служебным лицом в официальные документы сознательно неправдивых сведений, которые привели к тяжелым последствиям) Уголовного кодекса Украины, Генеральная прокуратура Украины в апреле 2008 года обратилась в Генеральную прокуратуру Российской Федерации с ходатайством о его экстрадиции”, - говорится в сообщении. В то же время пресс-служба Генпрокуратуры отмечает: “В ответ на это обращение Генеральная прокуратура РФ сообщила, что, поскольку В.САЦЮК является гражданином Российской Федерации, то согласно ст. 61 Конституции РФ и ст. 57 Конвенции о правовой помощи и о правовых отношениях в гражданских, семейных и уголовных делах выдача его правоохранительным органам Украины невозможна”.
Генеральной прокуратурой Украины возбуждено уголовное дело в отношении бывшего первого заместителя председателя СБУ по признакам ч. 2 ст. 423 УК Украины (злоупотребление военным служебным лицом служебным положением, которое привело к тяжелым последствиям).
Справка УНИАН. В.САЦЮК – народный депутат двух созывов. В Верховной Раде III созыва входил во фракцию «Демократический союз», в Совете IV созыва – в депутатскую группу «Европейский выбор». 3 февраля 2004 года стал членом фракции СДПУ(о). С 30 апреля по 13 декабря 2004 года занимал должность первого заместителя руководителя Службы безопасности Украины. С июня 2005 года объявлен в международный розыск.