У Сацюка хотят отобрать украинское гражданство

Генеральная прокуратура Украины рассматривает вопрос о лишении фигуранта по делу об отравлении Виктора ЮЩЕНКО Владимира САЦЮКА украинского гражданства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО, комментируя журналистам позицию ведомства относительно отказа России в экстрадиции В.САЦЮКА в Украину.

В то же время А.МЕДВЕДЬКО отказался прокомментировать слова Президента Украины В.ЮЩЕНКО о том, что из России должны быть экстрадированы именно те лица, которые причастны к его отравлению.

А.МЕДВЕДЬКО сообщил, что в связи с этими событиями Генеральная прокуратура Украины сейчас рассматривает вопрос о лишении В.САЦЮКА украинского гражданства в рамках правового поля.

Как сообщал УНИАН, Генеральная прокуратура Российской Федерации отказалась выдавать бывшего заместителя председателя СБУ В.САЦЮКА правоохранительным органам Украины. «В связи с тем, что в производстве военной прокуратуры Центрального региона Украины находится уголовное дело по обвинению В.САЦЮКА в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением, осуществленное работником правоохранительного органа), ч. 2 ст. 366 (служебная фальсификация, то есть внесение служебным лицом в официальные документы сознательно неправдивых сведений, которые привели к тяжелым последствиям) Уголовного кодекса Украины, Генеральная прокуратура Украины в апреле 2008 года обратилась в Генеральную прокуратуру Российской Федерации с ходатайством о его экстрадиции”, - говорится в сообщении. В то же время пресс-служба Генпрокуратуры отмечает: “В ответ на это обращение Генеральная прокуратура РФ сообщила, что, поскольку В.САЦЮК является гражданином Российской Федерации, то согласно ст. 61 Конституции РФ и ст. 57 Конвенции о правовой помощи и о правовых отношениях в гражданских, семейных и уголовных делах выдача его правоохранительным органам Украины невозможна”.

Генеральной прокуратурой Украины возбуждено уголовное дело в отношении бывшего первого заместителя председателя СБУ по признакам ч. 2 ст. 423 УК Украины (злоупотребление военным служебным лицом служебным положением, которое привело к тяжелым последствиям).

Справка УНИАН. В.САЦЮК – народный депутат двух созывов. В Верховной Раде III созыва входил во фракцию «Демократический союз», в Совете IV созыва – в депутатскую группу «Европейский выбор». 3 февраля 2004 года стал членом фракции СДПУ(о). С 30 апреля по 13 декабря 2004 года занимал должность первого заместителя руководителя Службы безопасности Украины. С июня 2005 года объявлен в международный розыск.