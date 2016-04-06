Будущая коалиция уже насчитывает более 226 голосов - нардеп

Об этом она заявила в эфире 5 канала.

"На сегодня, насколько я понимаю по последней информации, будущая коалиция (из двух участников - ред.) уже насчитывает 226-228 голосов. Я имею надежду, что на следующей неделе этот процесс будет завершен. Из внефракционных депутатов, которые вышли или были исключены из других фракций или которые не входили ни в одну фракцию, были мажоритарщиками, и которые, кстати, голосовали со старой коалицией, будут сформированы, добавлены количество депутатов, которые будут входить или в БПП, или "Народный фронт", - сказала она.

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По словам Луценко, в БПП имеют надежду, что депутаты из других политических сил "проявят свою государственническую позицию" и в составе коалиции будет больше, чем две фракции.

"Это не означает, что двери закрываются. Мы предлагаем и "Батькивщине", в первую очередь, и "Самопомочи", мы постоянно встречались с ними, и с "радикалами" мы говорим о том, что кто хочет нести ответственность за страну, кто не хочет ее разбалансировать, кто не хочет отбросить ее на следующие внеочередные выборы, прошу очень, работа есть, план действий есть ... Мы надеемся, что все-таки депутаты проявят свою государственническую позицию и коалиция будет больше, чем из двух фракций. Но, конечно, если этого не произойдет, если будут дальнейшие разговоры о перевыборах, будет сформирована новая коалиция из двух фракций", - отметила нардеп.

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