Три аспекта офшорного скандала

На днях журналисты из разных стран одновременно опубликовали материалы о владельцах крупных офшоров, основываясь на данных "Панамского архива" - сборника документов об офшорных схемах малоизвестной фирмы из Панамы Mossack Fonseca. Такая масштабная утечка информации заставила реагировать на ситуацию крупных геополитических игроков. Так, в США высказались за повышение прозрачности в международной финансовой системе. А глава представительства Европейского Союза в Украине Ян Томбинский подчеркнул, что "Панамские бумаги", эти офшорные компании – "как показали эти документы, не украинская проблема, - это проблема глобальная. И, по моему мнению, сейчас во всех странах изучаются соответствующие структуры, то, что там есть, и какой нужно там предоставить ответ".

Вместе с тем, публикация материалов об офшорах представителей мировой элиты, среди которых не один десяток украинцев, в том числе, президент Украины Петр Порошенко, вызвала небывалый ажиотаж в украинском обществе. Претензии украинцев, резко отреагировавших на слово "офшор", к главе государства свелись к тому, что, во-первых, негоже президенту воюющей страны заниматься бизнесом в разгар боевых действий. Во-вторых, если обещал продать бизнес-активы, то почему так долго и через офшоры? В-третьих, офшорная деятельность, конечно, не является незаконной, но почему глава государства не хочет улаживать имущественные дела в своем государстве?

Все эти вопросы, так или иначе, получили ответы, возражения на них, аналогичные претензии и новые объяснения. И, несмотря на то, что все стороны смогли высказать свои позиции, факт остается фактом: морально-этическая составляющая ситуации возобладала над юридической. Другими словами, как удачно выразился член совета директоров CFA Society Ukraine Алексей Соболев, "Порошенко просто сильно не повезло вляпаться в список крупнейшего офшорного скандала, просто открыв фирму на BVI и не проведя там никаких операций". "Не важно, нарушил он что-то или нет (правильный ответ: нет), но в медиа он уже стоит в одном ряду с Путиным и другими упырями", - написал он на своей странице в социальной сети Facebook.

Экономический аспект: реформ три года ждут?

Если рассматривать экономический аспект ситуации, то, по словам исполнительного директора Международного фонда Блейзера Олега Устенко, "любой украинский толстосум, имея актив на руках, всегда думает по поводу того, что его надо будет в какой-то момент продать". "А продать его на территории Украины крайне сложно, учитывая украинское законодательство, поэтому, несмотря на то, что вроде бы толстосумы и имеют влияние на возможное улучшение законодательной системы Украины, все равно предпочитают осуществлять свои сделки по английскому праву. А английское право дает возможность провести эти сделки с регистрацией компании в офшоре", - рассуждает эксперт.

Вместе с тем, по его мнению, "когда политическая элита, которая может влиять на улучшение ситуации в стране, по ходу, сама пессимистично воспринимает эту ситуацию, это не добавляет позитива и имиджу Украины".

С таким мнением соглашается и председатель правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин, по словам которого, офшорный скандал с президентом может, в целом, ударить по поддержке Украины со стороны западного мира. В частности, по его словам, в то время, когда президент Украины утверждает, что он реформировал ГПУ и почти реформировал суды, он тут же регистрирует свои компании в британской юрисдикции. "Чтобы в случае, когда возникнет какой-то хозяйственный спор, идти не в Печерский районный суд, а в Лондонский", - отмечает Шабунин.

В этой связи, по его словам, не важно, что президент говорит о реформе судебной или правоохранительной систем, важно, где он регистрирует свои компании. "Это – "лучший" показатель реформ", - сокрушается он.

Юридический аспект: морально-этическая ответственность

Если рассматривать юридический аспект ситуации, то, по словам Олега Устенко, проблему может составлять то, что в декларации главы государства не было сказано о наличии этого актива за пределами страны. Однако, в принципе, он и не обязан был это указывать до тех пор, пока в Украине не заработало электронное декларирование.

"Единственное, что ему (президенту, – УНИАН) можно инкриминировать – это то, что он в декларации за прошлый год не указал наличие акций. Однако в соответствии с законодательной базой, ответственность за это длится год", - соглашается директор Центра политических студий и аналитики Виктор Таран.

Таким образом, учитывая, что действия главы государства не подпадают ни под криминальную, ни под административную ответственность, Порошенко, по мнению эксперта, может нести только репутационные потери. Которые, впрочем, отразятся не только на нем, а и на его политической силе – "Блоке Петра Порошенко". "Если президента не устраивает украинское законодательство, то он должен предложить, каким образом это законодательство поменять. Однако он не пошел по этому пути, а пошел проводить операции с бизнесом в другие страны. Поэтому это исключительно морально-этический вопрос. Для политического бизнесмена - это этично, для президента – нет", - считает Виктор Таран.

Политический аспект: нет правительства – нет денег

И это уже заставляет взглянуть на проблему с точки зрения продолжающегося в Украине политического кризиса. Так, по мнению директора Института глобальных стратегий Вадима Карасева, президента Украины, так или иначе, эпицентр офшорного скандала обходит стороной. Но "ударная волна" может серьезно спутать все планы главы государства. "В частности, нарушив все планы по укреплению и консолидации президентской власти", - отмечает политолог.

Дело в том, что ситуация сильно бьет по соратникам Петра Порошенко. Речь идет, в первую очередь, о главе НБУ Валери Гонтаревой, которая также "засветилась" в "панамских документах". "Кроме того, может сорваться и работа новой коалиции, и возможное голосование за спикера Верховной Рады Владимира Гройсмана на должность премьера", - считает Карасев.

Таким образом, сценарий "нового правительства" в виде укрепления исполнительной власти под президентским контролем, по мнению политолога, может не сыграть.

Вместе с тем, по словам Виктора Тарана, именно формирование правительства является определяющим условием для продолжения сотрудничества Украины с международными финансовыми организациями. "Единственное, что может отразиться на траншах МВФ – это затягивание с формированием правительства. Это очень важно, и мы должны сформировать правительство в ближайшую неделю, - подчеркнул он. - Нам необходимо проводить ответственную экономическую политику в соответствии с меморандумом МВФ".

В свою очередь политолог-международник Тарас Чорновил считает, что вряд ли офшорная история каким-то образом отразится на сотрудничестве Украины с международными финансовыми организациями. "Другое дело, что эта история является лишним напоминанием международным инвесторам, что в Украине нет экономического законодательства, - констатирует он. - Любая продажа украинских активов происходит только через офшорные прокладки не потому, что кто-то хочет что-то украсть, а потому, что наша Верховная Рада до сих пор не приняла ни одного адекватного закона, который бы давал возможность просто управлять, перепродавать, передавать в управление, получать выгоду от экономических мощностей от своих активов в Украине. Эта проблема есть, но это и так известно инвесторам. Они и так не особо идут в Украину".

Жесткая международная "поддержка"

На сегодняшний день, несмотря на публикацию "панамского архива", поддержку президенту Украины Петру Порошенко и украинскому правительству уже высказали в США. "Я не могу комментировать какие-то конкретные обвинения в адрес отдельных лиц, которые содержатся в этих документах. Принимая во внимание объем этих документов, не стоит делать поспешные выводы. Но правда заключается в том, что президент Порошенко, вместе с правительством Украины продемонстрировал приверженность имплементации большого количества антикоррупционных реформ в Украине. И американская власть способствует его команде на пути имплементации всех этих реформ", - озвучил позицию США пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест.

По словам представителя Белого дома, в Украине сейчас много дел, над которыми надо работать, поэтому об этом не стоит забывать в свете сенсационных сообщений. "Если взглянуть на действия предшественника Порошенко, становится очевидно, что Украина сделала большой прогресс. Также очевидно то, что успешная имплементация этих антикоррупционных реформ является критически важным для долгосрочного успеха украинской нации. США продолжат поддерживать Украину, оказывая помощь в вопросах безопасности, экономическую помощь. Мы также будем призывать их внедрять эти реформы честно, чтобы гарантировать успех нашего партнера Украины в долгосрочной перспективе", – сказал Эрнест.

Впрочем, эксперты допускают, что, несмотря на такую публичную позицию Вашингтона относительно скандала с офшорами, разговор с Украиной и США, и МВФ, отныне будет жестче. И единственный способ изменить такое положение вещей для украинской политической элиты – прекратить подковерные торги и схемы, и продемонстрировать открытость и прозрачность.

Константин Гончаров, Татьяна Стежар