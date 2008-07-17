Порошенко: надо прекратить ограничивать цены на продовольствие

Председатель Совета Национального банка Украины Петр ПОРОШЕНКО считает, что удержать цены на продукты питания возможно лишь за счет инвестиций в сельскохозяйственное производство.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом П.ПОРОШЕНКО заявил сегодня на брифинге в Винницкой области во время пребывания на "Празднике первого снопа".

"Единственно возможный способ снизить стоимость продуктов питания, это прийти в село и вложить в сельхозпроизводство средства, сделав его лучшим и более эффективным", - сказал он.

П.ПОРОШЕНКО также считает, что государство должно прекратить ограничение цен на продукты питания, ведь это не ведет к снижению инфляции, а приводит к снижению доходов крестьян.

"Почему государство никогда не ограничивает цены на металл, строительные материалы и другие виды продукции, прибегая только к ограничению цен на продукты питания? Цену хлеба, мяса, сахара каждый, кому не лень, пытается ограничить за счет крестьянина, его и так небольших доходов", - сказал он.

По мнению П.ПОРОШЕНКО, кроме этого, государство должно также инвестировать в инфраструктуру села.

"Почему сегодня из средств, которые направляются на строительство и содержание дорог, ни одной копейки не доходит на сельские дороги? Как можно рассчитывать на сдерживание инфляции за счет увеличения поставок продуктов питания из села в города, если дороги элементарно не позволяют крестьянам добраться туда", - отметил он.