Крымский Народный фронт намерен оказать сопротивление учениям "Си Бриз"

Крымский Антинатовский народный фронт намерен оказать сопротивление участникам международных учений «Си Бриз - 2008».

Как говорится в заявлении, текст которого передан УНИАН пресс-службой крымской организации КПУ, «Антинатовский народный фронт сплачивает ряды, чтобы дать такого пинка вторгнувшимся в Крым захватчикам, чтобы они навсегда забыли сюда дорогу. Мы заявляем, что очередная попытка проведения натовских учений в Крыму превратится в Сталинградский котел для оккупантов».

Авторы документа заявляют, что «под маркой учений» Крыму навязывают «чужеземный воинский контингент», и обвиняют в этом Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО. «Конституция Украины определяет, что главным источником власти в стране является народ. Мы, крымчане, сплотившиеся в Антинатовский народный фронт, используя свои неотъемлимые конституционные полномочия, требуем от натовского военного контингента немедленно убраться из Крыма. Мы требуем от Верховной Рады Украины начать процедуру импичмента В.ЮЩЕНКО», говорится в заявлении.

Кроме того, в заявлении говорится о "народном презрении к марионеточному лидеру Партии регионов Виктору ЯНУКОВИЧУ, проголосовавшему вместе с оранжевой коалицией за допуск натовских войск на территорию Украины".

Помимо этого, авторы заявления выражают уверенность, что единственной военной силой, которая должна обеспечивать безопасность Крымского полуострова, является Черноморский флот Российской Федерации. «На основании Всекрымского народного плебисцита 2008 года (сбор подписей за бессрочное базирование ЧФ РФ в Севастополе инициировала крымская организация КПУ – УНИАН) мы требуем от Верховной Рады Украины предоставления ему права бессрочного базирования в городе-герое Севастополе и Крыму», гововорится в заявлении Антинатовского народного фронта.

Как сообщал УНИАН, 14 июля в Украине начались двусторонние украино-американские военно-морские учения с приглашением других стран «Си Бриз-2008». Главной целью нынешних маневров, которые будут проходить в Одесской и Николаевской областях и Крыму, является отработка по стандартам НАТО действий многонациональных штабов и сил во время планирования и проведения миротворческой операции.

В учениях участвуют военнослужащие из 17 стран мира, в частности, Австрии, Азербайджана, Бельгии, Великобритании, Армении, Греции, Грузии, Дании, Канады, Латвии, Македонии, Румынии, США, Турции, Украины, Франции и ФРГ.

В этом году маневры “Си Бриз-2008”, которые традиционно проводятся в духе программы НАТО “Партнерство ради мира”, будут продолжаться до 28 июля.