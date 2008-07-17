Российско-американские морские учения пройдут на Севере

Российско-американские военно-морские учения "Северный орел-2008" с участием ВМС Норвегии пройдут в Баренцевом море 21-25 июля, сообщил РИА Новости помощник главкома ВМФ РФ.

"В предстоящих учениях примут участие большой противолодочный корабль "Североморск" Северного флота, фрегат управляемого ракетного оружия "Элрод" ВМС США, а также корабли береговой охраны ВМС Норвегии "Сенья" и "Нордкап". В учениях будет задействована морская авиация Северного флота и бортовая авиация кораблей-партнеров по учениям", - сказал он.

Программа учений предполагает отработку взаимодействия кораблей по вопросам контроля судоходства, досмотра подозрительных судов, поиска и спасения на воде, применения авиации, отработка вопросов связи и навигации. "Кроме того, одной из тем учений является предупреждение терроризма.

Не исключено, что по завершении учений фрегат ВМС США зайдет с визитом в главную базу Северного флота Североморск.