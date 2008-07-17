Секретариат Ющенко возмущен действиями Тимошенко

В Секретариате Президента Украины возмущены действиями руководства правительства по срыву совещания у главы государства. Об этом заявил уполномоченный Президента по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ сегодня на брифинге в Киеве.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, по словам Б.СОКОЛОВСКОГО, в среду, 16 июля, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО намеревался провести совещание по вопросам реализации проекта «Одесса-Броды», на котором планировалось подписать документы, необходимые для практического воплощения Указа Президента Украины №474 об обеспечении работы нефтепровода «Одесса-Броды» в аверсном режиме.

«На позавчера была практически завершена подготовка проектов двух соглашений о поставках на предприятия (НПК «Галичина» и ОАО «Нефтехимик Прикарпатья») более чем 5 млн. тонн каспийской нефти и также 3 млн. тонн (нефти) транзита через Украину», - сказал Б.СОКОЛОВСКИЙ. Эти соглашения планировалось подписать сроком на два года.

Уполномоченный Президента сообщил, что глава государства был вынужден отменить совещание, поскольку буквально накануне в Секретариат Президента по факсу поступила копия поручения за подписью премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО, в котором она запретила представителям правительственных структур и государственных компаний принимать участие в переговорах, совещаниях и консультациях и подписывать документы по транспортировке нефти по трубопроводу «Одесса-Броды» до отдельного решения правительства.

Б.СОКОЛОВСКИЙ расценил данную ситуацию как «беспрецедентный случай». «Я не знаю, что тем самым запрещено. Запрещено двум украинским нефтеперерабатывающим заводам получать нефть? Запрещено украинцам, в частности, на Западной Украине иметь рабочие места? Запрещено украинскому водителю иметь нормальный нефтепродукт? Как можно не любить эту страну, чтобы делать такие вещи?», - сказал он.

По словам Б.СОКОЛОВСКОГО, «эта ситуация откладывает реализацию проекта, как минимум, на несколько месяцев».