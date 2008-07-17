Участники учений «Си-Бриз» слаженно действуют под водой

Руководитель международных учений „Си-Бриз-2008” с американской стороны контр-адмирал Чарльз ЛАЙДИГ, наблюдавший сегодня в Одессе за отработкой военными моряками спасательных операций и разминирования объектов, высоко оценил мастерство морских спасателей из шести стран.

Как заявил журналистам Ч.ЛАЙДИГ, являющийся водолазом по военной специальности, у него нет сомнений, что «участники учений, в том числе украинские моряки, вполне готовы к выполнению заданий активной фазы морских учений. Условия, в которых действуют военнослужащие, такие же, как и в других странах, где приходилось тренироваться”.

При этом самым важным моментом, по мнению заместителя командующего 6-м флотом США, является то, что „военные моряки стран-участниц „Си-Бриз-2008” учатся слаженно действовать под водой”.

По словам начальника группы военных водолазов Ли САНГА, «отработка подходов к выполнению спасательных операций выполнена всеми моряками, прибывшими из Великобритании, Дании, Латвии, Македонии и США. Это позволяет быть уверенным в том, что и третья часть учений 22-25 июля также будет успешно выполнена нашей группой».

Напомним, что военнослужащим из 16 стран предстоит отработать на учениях элементы тактического маневрирования, поиск подводной лодки в определенном районе, проведение поисково-спасательных действий, досмотр подозрительного судна, противокорабельной и противовоздушной обороны, пополнение запасов на ходу в море, практические артиллерийские стрельбы. Морские пехотинцы будут отрабатывать совместные тренировки на учебных местах, будут высаживаться на необорудованное побережье и создавать зону безопасности. Также запланированы вертолетные тренировки, воздушно-десантная и огневая подготовка, отработка организации патрулирования, всестороннего логистического обеспечения.

Нынешние маневры серии “Си-Бриз-2008”, которые традиционно проводятся в духе программы НАТО “Партнерство во имя мира”, продлятся по 28 июля.