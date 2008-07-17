Люба ли казакам Партия регионов?

Казаки Ивано-Франковского областного отделения Украинского реестрового казачества намерены выйти из Всеукраинского объединения и образовать новую организацию под другим названием.

Об этом сегодня журналистам сообщил атаман областного отделения УРК Василий ГРЫНИВ. По его словам, казаки Ивано-Франковской области приняли такое решение из-за того, что «на выездном заседании Совета Генеральной старшины Украинского реестрового казачества, которое проходило 21-23 июня в Одессе, Генеральная старшина заявила о поддержке Партии регионов».

В.ГРЫНИВ утверждает, что “Украинские реестровые казаки Прикарпатья недовольны еще и тем, что Генеральная старшина не советовалась по этому вопросу с представителями многих областей”. Поэтому, по его мнению, решение Совета в Одессе является нелегитимным.

В открытом письме гетману Всеукраинской казацкой организации Анатолию ШЕВЧЕНКО казаки-прикарпатцы требуют упразднить заявление о поддержке Партии регионов. Они требуют, чтобы гетман официально извинился перед всеми атаманами из областей “за принятие такого важного решения без их участия” и снять его с сайта организации. В противном случае, Ивано-Франковская облорганизация оставляет за собой право выхода из состава УРК и может создать альтернативное казацкое объединение в западном регионе. Такое решение поддерживают Львовская, Черновицкая, Ривненская, Винницкая организации.

В то же время гетман УРК А.ШЕВЧЕНКО, находясь в Ивано-Франковске, заявил: „Мы поддерживаем все партии, которые работают в направлении единения Востока и Запада, в том числе и “регионы”».