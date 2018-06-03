Вехи недели. Вызовы для президента, катапультирование генпрокурора и капризная коалиция

Глава государства вполне логично посетил Донецкую область накануне продолжительного визита за океан. На востоке Украины Петр Порошенко подчеркнул свою заинтересованность в проведении на Донбассе мирных выборов и выразил уверенность, что большинство жителей региона выступают за жизнь в составе Украины. Правда, в России эту уверенность не разделяют, и продолжают наполнять неподконтрольные Киеву территории военной техникой и вооружениями, по объему и без того превышающие по некоторым показателям армии многих стран НАТО.

Стоит ли удивляться, что за океаном обусловили выделение нового миллиарда долларов кредитных гарантий формированием нового Кабинета Министров, зато треть от этой суммы – на повышение собственной обороноспособности – Украина получит без всяких предварительных условий. Не считать же таковым, право слово, громко озвученное пожелание Джеффри Пайетта увидеть независимого и эффективного генерального прокурора на месте, которое до недавнего времени занимал Виктор Шокин.

Резонансная публикация в New York Times и разогнанные в транснациональном масштабе Panama papers вряд ли добавили Петру Порошенко приятных минут. С другой стороны, ни публикация в одной из самых влиятельных мировых газет, ни расследование об оффшорах не содержат в себе обвинений, которые могли бы привести к минимальным юридическим последствиям для Порошенко. Единственное, о чем можно говорить с высокой степенью уверенности – заокеанские партнеры Украины все более настойчиво хотят увидеть плоды преобразований, о которых много говорит руководство нашей страны. И слушать новые аргументы об отсутствии у президента не столько реальных полномочий, сколько волшебной палочки они не собираются.

Доподлинно неизвестно, приведет ли к серьезным изменениям увольнение Виктора Шокина с должности генерального прокурора, на которое парламент дал согласие с чувством повышенной экзальтации. От конституционного большинства в свою поддержку до «черной метки» Виктор Шокин прошел за 13 месяцев, пережив странное покушение прямо на рабочем месте, и так и не став грозой для бывших «регионалов» и нынешних коррупционеров. Свое катапультирование Шокин предварил увольнением Давида Сакварелидзе, чем, как ни странно, сохранил его в списке своих потенциальных преемников, который сегодня выглядит отражением разновекторных политических интересов.

Не исключено, что пост генерального прокурора станет одним из компонентов торгов по созданию парламентской коалиции. Факт разрушения «Европейской Украины» сегодня выглядит общепризнанным, и самые крупные парламентские фракции приступили к переговорному процессу. Изначально пытавшаяся играть конструктивную роль Юлия Тимошенко предпочла элегантную игру со своим электоратом, на которого и направлены пять принципов, обнародованных лидером «Батькивщины» в качестве предварительных условий ее вхождения в коалицию. Авансом создавать парламентское большинство в новом формате опытная Юлия Владимировна отказалась. Истосковавшиеся по переговорному процессу представители БПП и «Народного фронта» начали не только консультации по составу будущего правительства, но и повели агитационную работу среди неприкаянных внефракционных душ. Трое бывших представителей «Самопомощи» уже согласились войти во фракцию БПП, и если тенденция сохранится, то коалиция «на двоих» в первой декаде апреля обретет зримые очертания. По крайней мере, именно над этим работают и на Банковой, и председатель Верховной Рады Владимир Гройсман, которому предстоит для полноты политического маневра несколько дистанцироваться от президента.

Евгений Магда