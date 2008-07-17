Тимошенко подозревает, что Балога работает над «РосУкрЭнерго»-3»

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что вариант аверсного использования «Одесса-Броды», который обсуждается сейчас Секретариатом Президента, является коррупционной схемой наподобие «РосУкрЭнерго».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на брифинге в Тернополе, комментируя по просьбе журналистов заявление руководителя Секретариата Президента Украины Виктора БАЛОГИ.

«К сожалению, все, что вокруг «Одесса-Броды» происходит - это «РосУкрЭнерго»-3», - сказала премьер, отметив, что «РосУкрЭнерго»-1 это непосредственно создание компании и ее работа по поставке газа в Украину, а «РосУкрЭнерго»-2 - это попытка фактически «сдать» шельф Черного моря.

«Дело в том, что там составляются соглашения с оффшорными компаниями. Ничего общего те соглашения, которые предлагается подписать, не имеют с международными проектами. Это очередная сделка, которая совершается в Секретариате Президента», - подчеркнула она.

«Так, как «РосУкрЭнерго» не прошло, так как не прошло забрать у Украины шельф Черного моря вместе с крупнейшими месторождениями газа, так у них не пройдет и этот трюк - забрать «Одесса-Броды» на свои оффшорные зоны - продать техническую нефть, которая сегодня наполняет трубу, и практически оставить Украину ни с чем. Такие проекты, возможно, и будут делаться когда-то, но, думаю, не в ближайшие 20 лет, когда наша команда будет у власти», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, комментируя письменное поручение, согласно которому Ю.ТИМОШЕНКО запрещает председателю Правления компании «Укртранснафта» Игорю КИРЮШИНУ и его заместителям подписывать документы и принимать участие в совещаниях и консультациях о транспортировке нефти по трубопроводу «Одесса-Броды» до отдельного решения правительства, В.БАЛОГА сказал: «Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО в который раз пытается единолично, по собственному усмотрению решать вопросы, касающиеся поставок энергоносителей в нашу страну. Этими действиями она вмешивается в сферу конституционных прерогатив Президента Украины по обеспечению национальной безопасности, одной из составляющих которой является энергетическая безопасность государства».

Глава Секретариата отметил, что энергетическая безопасность является неизменным приоритетом внутренней и внешней политики нашего государства. Он напомнил о подписанном в мае этого года Указе Президента №474, в соответствии с которым до конца 2008 года должны быть выполнены все организационные и технические меры для перевода нефтепровода «Одесса-Броды» в режим прямых поставок нефти, как и предусматривалось при его строительстве.

Проект ЕАНТК, в реализации которого заинтересованы страны Европы, поддерживает Европейская комиссия. Азербайджан подтвердил готовность ежегодно поставлять по маршрутам коридора 5-6 млн. тонн нефти после того, как нефтепровод «Одесса-Броды» начнет работать в аверсном режиме. Два отечественных нефтеперерабатывающих завода, «Галичина» и «Нафтохимик Прикарпатья», могут получать свыше 5 млн. тонн каспийской нефти, уже разработаны проекты соответствующих договоров. Именно через эту магистраль «Укртранснафта» готова транспортировать сырье на границу с Венгрией и Словакией. Использование трубы в проектном направлении позволит поставлять миллионы тонн «легкой нефти» в Беларусь и Польшу, а через словацкую территорию - на НПЗ в Чехии. Через несколько месяцев будет полностью завершено технико-экономическое обоснование маршрута «Одесса - Броды - Плоцк - Гданьск», сообщил он.

В.БАЛОГА убежден, что любое «партизанское» вмешательство способно поставить под угрозу выполнения таких амбициозных и далеко идущих планов: “В итоге наша экономика может понести многомиллиардные потери, а отечественные НПЗ утратят возможности нарастить объемы производства, перейти на европейские стандарты продукции и усилить свою конкурентоспособность».

Руководитель президентского Секретариата напомнил премьер-министру те положения из программы деятельности правительства, изложенной в коалиционном соглашении, которые касаются именно нефтепровода «Одесса-Броды». По его словам, «в скрепленном автографом Ю.ТИМОШЕНКО обязательстве речь идет о «приоритетности европейского направления» транспортировки энергоносителей по этому топливопроводу, подписания необходимых межправительственных документов с целью обеспечения реализации проекта поставок каспийской нефти в Украину через трубопровод Одесса-Броды, заключения долгосрочных контрактов с нефтяными компаниями по его загрузке в аверсном режиме».