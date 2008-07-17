Грач считает, что Ющенко Партию регионов может уже "раком ставить"

В случае создания широкой коалиции, Партия регионов примет пронатовскую позицию Президента Украины Виктора Ющенко. Так считает народный депутат, коммунист Леонид Грач.

"Это и есть главное предательское условие «Регионов». Они уже предали. И Ющенко может с ними делать, что хочет: хоть и, прошу прощения, раком их ставить… в политическом смысле", - заявил в интервью "Фразе"политик..

На контраргумент корреспондента интернет-издания о том, что в существующем проекте новой Конституции, авторство которого приписывают так называемой группе Колесникова, предполагается закрепить нейтральный, внеблоковый статус Украины, Леонид Грач ответил: "Во-первых, я думаю, что если дать Колесникову возможность сесть и написать слово «Конституция», он его без ошибок не напишет. Вот такой он «делец» в политике.

А во-вторых, этот проект – чистейшая спекуляция и профанация. Напоминаю, что Партия регионов говорила в прошлом созыве. Тогда я внес проект изменений в Конституцию (в частности, в статью десятую), предусматривающий предоставление русскому языку статуса государственного. Тогда «регионалы» отказались голосовать за эти изменения, мотивируя это тем, что у коалиции нет необходимых 300 голосов. Вот, мол, когда 300 голосов наберется, тогда и проголосуем.

Я вот и хочу спросить сегодня у «Регионов» - где ж они возьмут триста голосов для своего проекта? Ющенко с остатками «Нашей Украины» на внеблоковость не пойдет, Тимошенко – тем более (она перед американцами, что называется, просто стелется)…

Поэтому «Проект Конституции» от Партии Регионов – это чистейшей воды провокация. Да, проект они внесли, а как этот проект «вынесут» – ногами или головой вперед, «Регионам» не важно. Это очередное заигрывание с избирателями, не более того".