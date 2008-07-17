Депутатам нужны консервация и заморозка?

Большинство политических экспертов сомневается, что будет созвана внеочередная сессия Верховной Рады для принятия изменений в государственный бюджет на 2008 год.

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты опроса, проведенного Центром исследований политических ценностей «АКСИА».

В частности, как отметил директор Института глобальных стратегий Вадим КАРАСЕВ, „премьер требует, Президент требует, но депутатов нет. Как и нет коалиции, которая бы могла проголосовать за этот бюджет”.

По его мнению, “все заинтересованы, чтобы была определенная консервация, и несмотря на жару, заинтересованы в замораживании нынешней ситуации до осени с тем, чтобы уже осенью приступить к реализации более четких, более технологичных сценариев политической игры на сезон 2008-2009 годов”. По словам В.КАРАСЕОВА, сегодня пролонгирована неопределенность. “И возвращаться из теплых краев, чтобы эту неопределенность превратить та определенность, никто не будет. Ведь что потом делать с этим счастьем?”, - добавил он.

В свою очередь директор Центра политических исследований и конфликтологии Михаил ПОГРЕБИНСКИЙ выразил мнение, что „те, кто говорит о необходимости созыва внеочередной сессии, сами в это не верят”. Со стороны Президента, считает эксперт, “это вообще выглядит цинично, поскольку если бы он не внес на рассмотрение парламента собственный вариант изменений в бюджет, то бюджет был бы принят, и не нужно было бы никого собирать. С другой стороны предложения ТИМОШЕНКО тоже не выглядят серьезными, поскольку она понимает, что шансов на принятие бюджета фактически нет”. Все эти предложения выглядят как пиар, отметил М.ПОГРЕБИНСКИЙ.

Он также выразил сомнение, что БЮТ соберется на внеочередную сессию, если Президент отзовет свой вариант изменений в бюджет. “Этого, конечно, не будет. Поэтому я делаю вывод, что депутаты прерывать отпуск не будут и вопрос бюджета будет рассматриваться осенью”, - сказал эксперт.

Директор политических программ Центра исследований политических ценностей «АКСИА» Александр МЕДВЕДЕВ также считает, что вероятность созыва внеочередной сессии парламента близка к нулю. “Премьер-министр уже продемонстрировала, что летний период она может проработать и без изменений в бюджет”, - отметил эксперт. На данном этапе, по его мнению, заинтересованным лицом в созыве сессии выступает Президент, но без согласованной позиции депутатских фракций вопрос созыва, а тем более результативного голосования, является очень сомнительным. Для внеочередной сессии отозвать депутатов с отдыха можно лишь с помощью серьезных аргументов, отметил А.МЕДВЕДЕВ, добавив при этом, что конфликт Секретариата Президента и руководства БЮТ уже не является “достаточно пиковым” и “постепенно вписывается в повседневный политический ландшафт Украины».

Между тем руководитель социологической службы «Украинский барометр» Виктор НЕБОЖЕНКО не исключил, что “БЮТ и коалиция соберет, конечно же, необходимое количество голосов для внеочередной сессии”. Однако, добавил он, “есть большие сомнения относительно того, примет ли она что-то”.