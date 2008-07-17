Тимошенко: Кабмин не выполнил три желания Ющенко

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО категорически против внесения кем-либо, кроме Кабмина внесения в парламент законопроектов об изменениях в бюджет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер заявила журналистам на брифинге, комментируя по просьбе УНИАН информацию о том, что депутаты БЮТ выступили за отзыв из Верховной Рады законопроекта об изменениях в бюджет, внесенного Президентом Украины.

«Все предложения Президента по изменениям к бюджету 2008 года - те, которые мы можем учесть и позволяет (это сделать) баланс бюджета будут учтены, но, в то же время, мы категорически против, чтобы кто бы то ни было – Президент, премьер, министры, депутаты, глава Верховной Рады, кто бы то ни было нарушал Конституцию и законы Украины. Не предусмотрена законами Украины подача альтернативных законов о бюджете», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

Она считает, что Президент внес свой проект документа для того, чтобы сорвать бюджетный процесс.

Она отметила, что, по ее убеждению, бюджетный комитет должен рассматривать исключительно правительственный вариант законопроекта, который с учетом всех замечаний должен быть, причем немедленно, принят парламентом.

При этом Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что правительство не учло 3 предложения Президента: о переносе повышения минимальных зарплат на более поздний срок, о не увеличении средства для выплат вкладчикам Сбербанка и об увеличении финансирования Минобороны.