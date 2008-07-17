В Киевском военном лицее открыли класс "Украина – НАТО"

Сегодня в Киевском военном лицее имени Ивана Богуна открыли класс «Украина – НАТО».

Как передает корреспондент УНИАН, с инициативой о создании и введении в учебный процесс такого класса выступил заместитель министра обороны Владимир ДИБРОВА.

Выступая на презентации класса перед присутствующими - представителями руководства Минобороны, военных атташе стран Альянса, офиса связи НАТО в Украине, - он отметил, что такое вложение инвестиций в украинскую молодежь, за которой будущее государства, является самым эффективным путем обеспечения неотвратимости устремлений Украины в евроатлантические структуры.

«Сегодня Вооруженные силы являются открытыми для международного сообщества, что является уверенным свидетельством желания Украины принимать участие в деятельности и развитии евроатлантической системы безопасности», - отметил В.ДИБРОВА.

Он также выразил сожаление по поводу существующих в обществе стереотипов о НАТО, навеянных идеологией государства, которого уже не существует. «Нам необходимо развеять туман лжи об Альянсе, предоставить молодежи правдивую информацию об этой системе коллективной безопасности и предотвратить существующие спекуляции и манипуляции по этому вопросу», - подчеркнул заместитель главы оборонного ведомства.

В связи с чем В.ДИБРОВА выступил с инициативой открыть подобные классы в учебных заведениях и воинских частях по всей Украине. Он также выразил надежду на помощь в реализации этих устремлений со стороны государств - членов Альянса.

Справка УНИАН. В классе «Украина – НАТО» собраны информационно-документальные материалы о современной политике, цели, задачах, истории создания и эволюции развития Североатлантического альянса, наглядно отображенные вопросы сотрудничества Украины с НАТО. Кабинет оборудован современными техническими средствами для самой эффективной оптимизации проведения в нем учебных занятий по евроатлантической тематике.