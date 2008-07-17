Гриценко объяснил, кто накаляет ситуацию в Крыму

Председатель Верховной Рады Крыма Анатолий ГРИЦЕНКО заявляет, что сегодня нет никаких предпосылок к изменению статуса Автономной Республики Крым.

Об этом говорится в комментарии А.ГРИЦЕНКО, текст которого передан УНИАН его пресс-секретарем Аллой ГОРЕВОЙ.

Таким образом крымский спикер прокомментировал призывы ряда общественно-политических сил ликвидировать Крымскую автономию и вернуть полуострову статус Крымской области.

«Территория Крыма является неотъемлемой и составной частью государства Украина. И сегодня абсолютно нет никаких предпосылок к изменению статуса Автономной Республики Крым. А появившиеся в последнее время в прессе популистские заявления некоторых радикально настроенных политических партий и общественных организаций только накаляют ситуацию и порождают очаги сепаратизма на полуострове», - сказал глава парламента автономии.

А.ГРИЦЕНКО обратил внимание на тот факт, что нагнетание страстей вокруг статуса Крыма исходит не от самих крымчан - ситуацию провоцируют те политики, которые находятся за пределами Крыма и не знают специфики общественно-политической и социально-экономической жизни автономии.

Крымский спикер призвал всех быть корректными в высказываниях относительно событий, которые происходят сегодня в Автономной Республике Крым.

«Всякие призывы к Президенту страны и другим государственным институтам о ликвидации единственного автономного образования в Украине несут угрозу национальной безопасности», - убежден А.ГРИЦЕНКО.

Как сообщалось, Блок Национальных сил Буковины обратился к высшему руководству государства с требованием «упразднить автономию Крыма» и вернуть полуострову статус Крымской области.

До этого с подобными требованиями выступала ВО «Свобода».