Тимошенко через неделю будет знать, как полностью изменить ситуацию

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО предлагает в течение недели составить план первоочередных мер по улучшению ситуации в легкой промышленности.

Как передает корреспондент УНИАН, с таким заявлением она выступила сегодня на совещании по рассмотрению ситуации дел и перспектив развития легкой промышленности на ОАО “Тернопольское объединение “Текстерно”, на котором присутствовали руководители предприятий легкой промышленности Украины.

“Я хотела, чтобы мы поставили перед собой задачу взять неделю, не больше, просто всем вместе составить план таких первоочередных действий, которые смогут изменить ситуацию полностью”, - заявила Ю.ТИМОШЕНКО, подчеркнув, что действия прежних правительств по развитию отрасли были крайне недостаточными, а зачастую просто формальными.

Она подчеркнула, что план действий должен быть выработан после детального изучения мнений и предложений как руководителей предприятий, так и профсоюзов.

В основу плана действий будет положен разработанный вариант документа Министерства промышленной политики.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что производство в легкой промышленности в Украине с 1990 года сократилось в 10 раз. Число сотрудников в отрасли сократилось в 5 раз и на сегодняшний день на 5 тысячах предприятий работает около 150 тысяч человек.

По ее словам, практически все предприятия легкой промышленности находятся в частной или коллективной собственности, государство управляет лишь 0,7% предприятий. Однако, несмотря на это, отрасль деградирует. Причиной, по мнению премьера, является давление импорта, в частности китайского, устаревшее оборудование, низкие зарплаты даже по сравнению с зарплатами в легкой промышленности в России и Польше.

Также Ю.ТИМОШЕНКО отметила необходимость повышения качества профтехобразования работников легкой промышленности.

Она подчеркнула, что отечественные предприятия легкой промышленности практически не получают государственных заказов – предпочтение отдается зарубежным производителям.