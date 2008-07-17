Коммунисты создадут дружины для отпора "молодчикам" из КУН
Ибо прокуратура не реагирует...
Компартия Украины предупреждает, что будет создавать дружины для отпора "боевым организациям" Конгресса украинских националистов.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом вчера на пресс-конференции в Донецке заявил народный депутат от КПУ Николай КРАВЧЕНКО.
Он напомнил о событиях марта 2008 года, когда в Мариуполе на участников митинга коммунистов, по его словам, напали "молодчики из Конгресса украинских националистов".
Н.КРАВЧЕНКО отметил, что за прошедшее время правоохранительные органы области так и не отреагировали на факт нападения на сторонников КПУ.
"В связи с нереагированием органов прокуратуры мы заявляем, что вся ответственность за наши адекватные действия на проявления актов вандализма, национализма, разжигания национальной неприязни будет лежать, в первую очередь, на руководстве области. Ни одно действие мы не оставим без реагирования", - сказал Н.КРАВЧЕНКО.
По его убеждению, "власти Донецкой области не могут не знать, что в область направляются боевые организации Конгресса украинских националистов". "Тогда в Мариуполе мы поймали этих людей, привели в райотдел милиции. Но как только наши люди уехали, молодчиков отпустили", - указал депутат.
"Поэтому мы будем свои дружины организовывать, чтобы давать отпор этим молодчикам. Мы не можем позволить, чтобы наших людей в Донбассе, которых мы выводим на улицы, избивали каких-то 20-30 молодчиков из Конгресса украинских националистов. Мы будем своих дружинников выставлять на охрану", - подчеркнул Н.КРАВЧЕНКО.