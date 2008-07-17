Лавров призывает Украину выполнять двусторонние соглашения

Россия призывает Украину избегать шагов, которые подвергают сомнению действующие договора, в том числе большой договор между двумя странами.

Об этом заявил в четверг глава МИД России Сергей ЛАВРОВ, отвечая на вопрос о возможности выхода России досрочно из большого договора с Украиной, сообщает российское издание «Известия».

"Думаю, что за исключением самых крайних случаев, которые напрямую затрагивают жизненные интересы безопасности государств, необходимо избегать шагов, которые подвергают сомнению действующие договора", - подчеркнул глава МИД. "Рассчитываем, что Украина будет уважительно относиться ко всему массиву договорной базы двух стран, включая договор по пребыванию Черноморского флота на украинской территории", - отметил С.ЛАВРОВ.