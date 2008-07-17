У Луценко хотят ввести китайский стиль - негуманный, зато эффективный

Министерство внутренних дел Украины воспользуется опытом китайских работников правоохранительных органов по обеспечению порядка во время проведения масштабных мероприятий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель министра внутренних дел начальник милиции общественной безопасности Александр САВЧЕНКО, отвечая на вопрос журналистов о взаимодействии украинских и китайских правоохранителей в связи с проведением в Китае Олимпийских игр.

«Я недавно находился в Китае в командировке. Замечу, что введенные там меры безопасности, принимая во внимание демократические традиции, можно констатировать как нарушение прав человека. Но они являются эффективным и действенными», - сказал А.САВЧЕНКО.

Он отметил, что МВД Украины обязательно должно изучить опыт китайских коллег и учесть его в своей работе, особенно что касается обеспечения общественного порядка во время проведения масштабных массовых мероприятий.